लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर किए वायरल, जमकर हुआ बवाल

MP News: साल 2025 के मई महीने में कई विकास कार्यों की सौगात मिली लेकिन इससे ज्यादा यह महीना संगठित अपराध के कारण लगे कलंक से ज्यादा चर्चा में रहा। इसी महीने बिछड़ौद और फिर नागदा में युवतियों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह पकड़ाए। इससे समाज में आक्रोश फैला।
5 मई को बिछड़ौद में भोपाल जैसा लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया। विशेष समुदाय के युवकों ने कुछ लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए और वायरल कर दिए। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों और उनसे जुड़े घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हुआ। बिछड़ौद पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे हुए। गिरोह सरगना फरमान मंसूरी शातिर और दुर्दात अपराधी निकला। पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की तो शॉट एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी।
कुछ दिन संगठित अपराध की धाराएं बढ़ाई। पूर्व के सात आरोपियों के साथ चार और नए आरोपियों के नाम मामले में जुड़े। जांच में सामने आया कि फरमान के ग्रुप में 15 से अधिक लड़के शामिल हैं। ग्रामीणों ने चक्काजाम भी किया। जिले में ऐसे ही एक अन्य मामले में 22 मई को नागदा में भी लड़कियों के अश्लील वीडियो बना ब्लैकमेल करने वाला गिरोह पकड़ाया।
-2 मई रौफी मोहल्ला निवासी कुतुबुद्दीन नजमी के साथ नकली सोना गिरवी रख एक करोड़ से अधिक की उगी करने वाले पुणे के होजेफा गोलवाला को गिरफ्तार किया। अगले दिन होजेफा की पत्नी तसनीम को भी पकड़ा।
-3 मई-किटी पार्टी और करोड़ों की ठगी मामले में तनुजा गोयल के साथ ससुस, पति, देवर, देवरानी और साथी नंदीनी जोशी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ।
5 मई- माधवनगर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर कैबिन में घुसकर बदमाश ने टिकट बुकिंग क्लर्क की आंख में मिर्ची झोंककर 35 हजार रुपए छीन लिए। लूटेरे पर पांच हजार का इनाम घोषित किया।
6 मई- वन्यजीव तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। डीआरआइ की टीम ने उज्जैन में दबिश दी व इंदौर निवासी शैलेंद्र जैन और विजय जैन को गिरफ्तार किया। इनके पास से सिर सहित दो तेंदुओं की खाल, हाथी दांत व जंगली सूअर का सिंग मिला।
10 मई- उज्जैन-बदनावर हाइवे पर टोलकर्मियों ने महिलाओं सहित आष्टा के परिवार के साथ मारपीट की। वीडियो वायरल हुआ। सांसद अनिल फिरोजिया की शिकायत पर अगले दिन पुलिस ने केस दर्ज कर पांच आरोपियों को हिरासत में लिया। थाने में उनका उठक-बैठक लगाते वीडियो वायरल हुआ।
