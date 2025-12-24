लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर किए वायरल, जमकर हुआ बवाल

5 मई को बिछड़ौद में भोपाल जैसा लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया। विशेष समुदाय के युवकों ने कुछ लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए और वायरल कर दिए। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों और उनसे जुड़े घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हुआ। बिछड़ौद पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे हुए। गिरोह सरगना फरमान मंसूरी शातिर और दुर्दात अपराधी निकला। पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की तो शॉट एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी।