MP में ‘मेट्रोपॉलिटिन रीजन’ सीमा तय, शामिल होंगे 2524 गांव, 30 तहसीलें, 12 नगरीय क्षेत्र

इंदौर और भोपाल में मेट्रो दौडऩे लगी है। अब दोनों शहरों में दिल्ली की तरह जमीन के नीचे भी मेट्रो दौड़ेगी। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने इसकी सहमति दी। इसे सीएम ने प्रदेशवासियों से साझा किया। इंदौर को मिली इस सौगात से भोपाल के बाकी क्षेत्रों में भूमिगत मेट्रो के रास्ते खुलेंगे। बता दें, इंदौर में भूमिगत मेट्रो लाइन में कई विवाद थे। इससे काम शुरू करने पर संशय था। इस पर सीएम ने बैठक में केंद्रीय मंत्री से चर्चा की और हल निकला।