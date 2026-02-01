नटबाबा मंदिर में भक्ति का अनवरत प्रवाह, विश्व शांति के लिए 30 दिवसीय अनुष्ठान

bhopal news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के नर्मदापुरम रोड स्थित प्रसिद्ध नटबाबा मंदिर इन दिनों भक्ति और श्रद्धा के अनूठे संगम का केंद्र बना हुआ है। जनकल्याण, देश की सुख-समृद्धि और विश्व शांति के पावन संकल्प के साथ मंदिर परिसर में 18 जनवरी से अखंड रामचरित मानस का पाठ आयोजित किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी पंडित रोहितदास वैष्णव ने बताया कि यह आयोजन केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि तीन दशकों से चली आ रही एक अटूट परंपरा है। पिछले 30 वर्षों से मंदिर समिति और स्थानीय श्रद्धालु मिलकर इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। इस एक माह की अवधि में रामचरित मानस के लगभग 20 से अधिक संपूर्ण पाठ किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।