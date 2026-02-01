6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

16 किमी लंबे सिक्सलेन हाइवे के लिए 146 दुकानों पर बुलडोजर चला, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम के द्वारा आनंद नगर इलाके में ताबाड़तोड़ कार्रवाई की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Feb 06, 2026

bhopal news

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को नगर निगम के द्वारा ताबाड़तोड़ कार्रवाई की गई। जिसमें आनंद नगर तिराहे पर 146 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान मंदिर, पुलिस चौकी, शौचालय को भी हटाया गया।

दरअसल, एनएच-146 के आशाराम तिराहे से रत्नागिरी तिराहे के हिस्से पर 16 किलोमीटर लंबी सिक्स लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जिसके चौड़ीकरण के लिए कई दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई।

फ्लाईओवर का निर्माण भी होगा

सिक्सलेन सड़क निर्माण के दौरान आनंद नगर में फ्लाईओवर का निर्माण भी होना है। जिसके लिए सड़क किनारे की दुकानें हटाई जा रही हैं। ताकि इसके कारण निर्माण में कोई बाधा न आए। शुक्रवार को करीब 146 दुकानें हटाने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा शनिवार को मंदिरों की शिफ्टिंग की जानी है।

बीते दिनों, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात की थी। जिसमें उन्होंने सड़क से सदन तक लड़ाई करने का ऐलान किया था। उस दौरान व्यापारियों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए पटवारी से कहा था कि हमारे मुआवजे के वितरण में लीपापोती की जा रही है। रसूखदारों को मानमाना मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि, दुकानदारों को सिर्फ 20 से 50 हजार रूपये ही दिए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि कम से कम हमें उचित मुआवजा दिया जाए या फिर पास ही में बंद पड़ी फैक्ट्री की जमीन पर विस्थापित किया जाए। इसके चलते हमारे परिवार का भरण-पोषण हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 08:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 16 किमी लंबे सिक्सलेन हाइवे के लिए 146 दुकानों पर बुलडोजर चला, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फाल्गुन चतुर्थी पर 'गजानन' की भक्ति में डूबी राजधानी

bhopal
भोपाल

क्या भोपाल को भागीरथपुरा बनाने की तैयारी? कांग्रेस नेता ने गंदे पानी पर उठाए सवाल

bhopal news
भोपाल

रिकॉर्ड ऊंचाई छू सकता है सोना, एमपी के एक्सपर्ट्स की नजरें अब 2 लाख पर

Gold Price
भोपाल

भोपाल में फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ पर मचा बवाल, सड़कों पर फरसा लेकर उतरा ब्राह्मण समाज

भोपाल

MP Weather: 3 दिन बाद ‘वेस्टर्न डिस्टरबेंस’ पलटेगा मौसम, तेजी से गिरेगा तापमान, अलर्ट

MP Weather
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.