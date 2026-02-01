16 किमी लंबे सिक्सलेन हाइवे के लिए 146 दुकानों पर बुलडोजर चला, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

बीते दिनों, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात की थी। जिसमें उन्होंने सड़क से सदन तक लड़ाई करने का ऐलान किया था। उस दौरान व्यापारियों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए पटवारी से कहा था कि हमारे मुआवजे के वितरण में लीपापोती की जा रही है। रसूखदारों को मानमाना मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि, दुकानदारों को सिर्फ 20 से 50 हजार रूपये ही दिए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि कम से कम हमें उचित मुआवजा दिया जाए या फिर पास ही में बंद पड़ी फैक्ट्री की जमीन पर विस्थापित किया जाए। इसके चलते हमारे परिवार का भरण-पोषण हो सकेगा।