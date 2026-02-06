क्या भोपाल को भागीरथपुरा बनाने की तैयारी? कांग्रेस नेता ने गंदे पानी पर उठाए सवाल

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। अब राजधानी भोपाल के जोन क्रमांक 17 में पीने के पानी को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। जिसको लेकर रहवासियों ने आरोप लगाए हैं कि उनके घरों में काले रंग का बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला मौके पर पहुंचे और खुद ही पानी की गुणवत्ता जांच गई।