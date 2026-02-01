राज्य पुलिस सेवा संगठन चुनाव 2026, जितेन्द्र सिंह को दोबारा बने अध्यक्ष

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य पुलिस सेवा संगठन की वर्ष 2026 की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। चुनाव पर्यवेक्षक पंकज पाण्डेय की देखरेख में 19 जनवरी से शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया के बाद अंतिम परिणामों की घोषणा कर दी गई है। वर्ष 1998 बैच के अनुभवी अधिकारी और वर्तमान में एएसपी (क्राइम ब्रांच) जबलपुर में पदस्थ जितेन्द्र सिंह को दूसरी बार संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। सिंह की ईओडब्ल्यू, एटीएस और साइबर जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यशैली को देखते हुए उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है।