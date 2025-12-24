24 दिसंबर 2025,

उज्जैन

एमपी के इस शहर में अडानी ग्रुप करेगा 1500 करोड़ रुपए का निवेश

mp news: बीते 2 साल में संभाग में लगी नई इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देते हुए एमपीआईडीसी के निदेशक राजेश राठौर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Shailendra Sharma

Dec 24, 2025

UJJAIN

adani group 1500 crore investment vikram udyogpuri

mp news: मध्यप्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई उद्योग नीति और नए हाईवे निर्माण के बाद उद्योगपति प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। देश की नामी कंपनियों में शुमार अडानी ग्रुप भी मध्यप्रदेश के उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में 1500 करोड़ रुपये का नया इंवेस्टेमेंट कर नई इंडस्ट्री लगाएगा। बुधवार को MPIDC के निदेशक राजेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया विक्रम उद्योगपुरी में बड़ी इंडस्ट्रियां लगने के बाद एमपीआईडीसी एक पोर्टल भी लॉन्च करेगा जिसमें रोजगार संबंधी जानकारियां होंगी।

2 साल में 16400 करोड़ का निवेश, 15 हजार से ज्यादा नौकरियां

एमपीआईडीसी के निदेशक राजेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सीएम डॉ. मोहन यादव के स्पष्ट, दूरदर्शी और रोजगार-केंद्रित विजन के तहत मध्यप्रदेश आज देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। पिछले दो साल में उज्जैन जिले में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं परियोजनाओं के माध्यम से कुल 16400 करोड़ का निवेश आया है। इनसे 15500 से अधिक को प्रत्यक्ष तथा 25,000 से अधिक को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।

उज्जैन बना औद्योगिक हब

एमपीआईडीसी के निदेशक राजेश राठौर ने बताया कि उज्जैन जिले की ही बात करें तो यहां औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की गई है। पिछले दो साल में जिले के विभिन्न औद्योगिक पार्क में 246 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की जा की जा चुकी है। इनमें से 48 औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र में किसानों को भूमि के बदले शासकीय गाईडलाइन के अनुसार 450 करोड़ रुपए की राशि दी ही गई है। वहीं 250 करोड रुपए का विशेष पैकेज अतिरिक्‍त रूप से किसानों को दिया गया है। क्षेत्र के किसानों को 700 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्रदान की गई है। जिससे किसान संतुष्‍ट है। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के अंतर्गत ग्राम नरवर में विक्रम उद्योगपुरी को 350 करोड़ रुपये की लागत से 773 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। यहां कुल 109 भूखंडों में से 91 का आवंटन हो चुका है।

Published on:

24 Dec 2025 09:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी के इस शहर में अडानी ग्रुप करेगा 1500 करोड़ रुपए का निवेश

