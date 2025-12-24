एमपी के इस शहर में अडानी ग्रुप करेगा 1500 करोड़ रुपए का निवेश

एमपीआईडीसी के निदेशक राजेश राठौर ने बताया कि उज्जैन जिले की ही बात करें तो यहां औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की गई है। पिछले दो साल में जिले के विभिन्न औद्योगिक पार्क में 246 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की जा की जा चुकी है। इनमें से 48 औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र में किसानों को भूमि के बदले शासकीय गाईडलाइन के अनुसार 450 करोड़ रुपए की राशि दी ही गई है। वहीं 250 करोड रुपए का विशेष पैकेज अतिरिक्‍त रूप से किसानों को दिया गया है। क्षेत्र के किसानों को 700 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्रदान की गई है। जिससे किसान संतुष्‍ट है। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के अंतर्गत ग्राम नरवर में विक्रम उद्योगपुरी को 350 करोड़ रुपये की लागत से 773 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। यहां कुल 109 भूखंडों में से 91 का आवंटन हो चुका है।