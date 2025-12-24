एमपी में तहसीलदार के सामने पति-पत्नी ने खुद को आग लगाई, कलेक्टर ने तहसीलदार को हटाया

couple self immolation in front of tehsildar serious condition (सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश के देवास जिले के सतवास से एक दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक दंपत्ति ने राजस्व अमले के सामने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगा ली। खुद को आग लगाने के कारण पति-पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उन्हें गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। पीड़ित परिवार ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका निर्माण वैध था, सभी परमिशन थीं लेकिन फिर भी तहसीलदार निर्माण को तुड़वा रहे थे। गंभीर आरोप लगने के बाद तहसीलदार को हटाकर कलेक्टर कार्यालय अटैच किया गया है।
बताया गया है कि सतवास में बुधवार को तहसीलदार अरविंद दिवाकर के साथ राजस्व अमला निर्माण हटाने के लिए पहुंचा था। नाली पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जैसे ही तहसीलदार जेसीबी लेकर पहुंचे तो संतोष व्यास और उनकी पत्नी जयश्री व्यास की उनसे बहस हो गई। इसी दौरान व्यास दंपत्ति ने तहसीलदार के सामने ही खुद पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा ली। पति-पत्नी के खुद को आग लगाते ही हड़कंप मच गया और चीख पुकार होने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह तुरंत अपने कपड़ों व धूल-मिट्टी के जरिए आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलस चुके व्यास दंपति को अस्पताल पहुंचाया जहां से उन्हें गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है।
व्यास परिवार का आरोप है कि उनका निर्माण वैध है और उनके पास पूरी परमिशन भी है लेकिन इसके बावजूद तहसीलदार अरविंद दिवाकर जेसीबी लेकर तोड़फोड़ करने पहुंच गए। इधर घटना से गुस्साए लोगों ने सतवास बस स्टैंड पर पुलिस थाने के सामने चक्काजाम कर तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने व्यास परिवार से पैसों की डिमांड की थी। तहसीलदार अरविंद दिवाकर पर गंभीर आरोप लगने के बाद कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने उन्हें हटाकर कलेक्टर कार्यालय में अटैच कर दिया है ।
