एमपी में तहसीलदार के सामने पति-पत्नी ने खुद को आग लगाई, कलेक्टर ने तहसीलदार को हटाया

बताया गया है कि सतवास में बुधवार को तहसीलदार अरविंद दिवाकर के साथ राजस्व अमला निर्माण हटाने के लिए पहुंचा था। नाली पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जैसे ही तहसीलदार जेसीबी लेकर पहुंचे तो संतोष व्यास और उनकी पत्नी जयश्री व्यास की उनसे बहस हो गई। इसी दौरान व्यास दंपत्ति ने तहसीलदार के सामने ही खुद पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा ली। पति-पत्नी के खुद को आग लगाते ही हड़कंप मच गया और चीख पुकार होने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह तुरंत अपने कपड़ों व धूल-मिट्टी के जरिए आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलस चुके व्यास दंपति को अस्पताल पहुंचाया जहां से उन्हें गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है।