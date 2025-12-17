एमपी में पटवारी पर भड़के कलेक्टर, कहा- ‘सस्पेंड करो इसको, ये नौकरी में नहीं रहेगा…’

शिकायत की जांच के बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े पटवारी सतेंद्र शर्मा पर भड़क उठे और मौके पर ही उसे तत्काल निलंबित करने के आदेश दे दिए। कलेक्टर स्वप्निल बानखड़े ने साफ लफ्जों में नाराजगी जताते हुए कहा कि सस्पेंड करो इसको ये नौकरी नहीं करेगा। इसकी जगह नया ईमानदार व्यक्ति लाओ। नेताओं के दबाव में काम करने वाले कर्मचारी नहीं चाहिए। इसके बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने मौके पर मौजूद तहसीलदार को भी कड़ी फटकार लगाते हुए आज ही नाली की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि तत्काल निराकरण नहीं हुआ तो तहसीलदार के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।