17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

एमपी में पटवारी पर भड़के कलेक्टर, कहा- ‘सस्पेंड करो इसको, ये नौकरी में नहीं रहेगा…’

mp news: ग्रामीणों की शिकायत सुनकर कलेक्टर ने पटवारी को सस्पेंड किया और तहसीलदार को भी चेतावनी दी...।

2 min read
Google source verification

दतिया

image

Shailendra Sharma

Dec 17, 2025

datia collector swapnil wankhade

datia collector swapnil wankhade (फोटो सोर्स- दतिया कलेक्टर फेसबुक पेज)

mp news: मध्यप्रदेश के दतिया में बुधवार को कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े एक पटवारी पर जमकर भड़क गए। उन्होंने तुरंत पटवारी को सस्पेंड करने की बात कहते हुए ये तक कह दिया कि ये नौकरी में नहीं रहेगा और इसकी जगह ईमानदार व्यक्ति लाओ। दरअसल कलेक्टर बुधवार को दतिया जिले के बसई कस्बे में जनसुनवाई कर रहे थे इसी दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर से पटवारी की शिकायत की जिसे सुनने के बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने पटवारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए साथ ही तहसीलदार को भी चेतावनी दी।

देखें वीडियो-

बसई में कलेक्टर की जनसुनवाई

दतिया जिले से करीब 85 किलोमीटर दूर बसई कस्बे में बुधवार को कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े जनसुनवाई करने के लिए पहुंचे। इस जनसुनवाई में सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें रखीं, जिन पर कलेक्टर ने गंभीरता से सुनवाई करते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान बसई की मुख्य सड़क से निकली नाली का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने बताया कि नाली तिरछी होने और उस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर मकान बना लेने से लंबे समय से जलभराव और आवागमन की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद पटवारी मामले को टाल रहा है।

पटवारी सस्पेंड, तहसीलदार को चेतावनी

शिकायत की जांच के बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े पटवारी सतेंद्र शर्मा पर भड़क उठे और मौके पर ही उसे तत्काल निलंबित करने के आदेश दे दिए। कलेक्टर स्वप्निल बानखड़े ने साफ लफ्जों में नाराजगी जताते हुए कहा कि सस्पेंड करो इसको ये नौकरी नहीं करेगा। इसकी जगह नया ईमानदार व्यक्ति लाओ। नेताओं के दबाव में काम करने वाले कर्मचारी नहीं चाहिए। इसके बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने मौके पर मौजूद तहसीलदार को भी कड़ी फटकार लगाते हुए आज ही नाली की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि तत्काल निराकरण नहीं हुआ तो तहसीलदार के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

होटल में पकड़ाया सेक्स रैकेट, अलग-अलग कमरों में 7 युवक-7 युवतियां मिले
छिंदवाड़ा
sex racket

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 06:00 pm

Published on:

17 Dec 2025 05:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / एमपी में पटवारी पर भड़के कलेक्टर, कहा- ‘सस्पेंड करो इसको, ये नौकरी में नहीं रहेगा…’

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सनकी प्रेमी ने पहले युवती को फिर खुद को मारी

भांडेर में युवती को गोली मारने के बाद शादीशुदा प्रेमी ने खुद को मारी गोली, आरोपी की मौत
दतिया

एमपी में युवक ने पहले प्रेमिका और फिर खुद को मारी गोली

datia
दतिया

घर में मिली कांग्रेस नेता की लाश, सुसाइड नोट में लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप

Congress leader in Datia alleges blackmail in suicide note
दतिया

यहां प्लॉट खरीदने पर प्रशासन करेगा कार्रवाई, एडीएम ने जारी किया अलर्ट

sdm action illegal colonies indergarh vacant plot mp news
दतिया

कलेक्टर बोले, 'मैं ही साहब हूं', बुजुर्ग बोला- 'मैं साहब को दूंगा आवेदन', एकाएक हंस पड़े लोग

datia collector old man conversation video mp news
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.