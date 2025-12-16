अभी-अभी एमपी में युवक ने पहले प्रेमिका और फिर खुद को मारी गोली

मंगलवार शाम करीब चार बजे भांडेर क्षेत्र में हुई गोलीकांड की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। गोंदन निवासी मानवेंद्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह यादव ने अपनी 20 वर्षीय प्रेमिका शिखा यादव निवासी कमलापुरी को गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी गोली से घायल कर लिया। पुलिस के अनुसार शिखा अपने चाचा के घर इंदरगढ़ जा रही थी। इसी दौरान उड़ीना रोड स्थित काशीपुर तिराहे के पास मानवेंद्र ने उसे मुख्य सड़क पर रोककर कट्टे से गोली चला दी। शिखा को गोली मारने के बाद मानवेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली।