दतिया

एमपी में 30 हजार रुपये रिश्वत लेने वाले पटवारी पर बड़ी कार्रवाई

mp news: ग्रामीण की शिकायत पर एसडीओ ने लिया एक्शन, तुरंत पटवारी को किया निलंबित...।

less than 1 minute read
Google source verification

दतिया

image

Shailendra Sharma

Dec 09, 2025

datia

patwari suspended 30000 bribe case (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के रिश्वत लेने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। दतिया जिले में भी रिश्वतखोर पटवारी पर कार्रवाई की गई है और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पटवारी पर आरोप है कि उसने रिश्वत लेकर कृषि भूमि का गलत सीमांकन किया था।

30 हजार रुपये ली रिश्वत

दतिया जिले की भाण्डेर तहसील में भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। कृषि भूमि के सीमांकन में रिश्वत लेने और गलत रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में पटवारी दिनेश झा को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान एक ग्रामीण की शिकायत के बाद की गई। खिरिया आलम निवासी गौरीशंकर जाटव ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 265 (0.14 हेक्टेयर) और 321 (0.06 हेक्टेयर), मौजा सौजना में स्थित है, जिस पर अतिक्रमण किया गया था। सीमांकन के लिए आवेदन करने पर पटवारी ने 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।

रिश्वतखोर पटवारी निलंबित

आरोप है कि रिश्वत लेने के बाद भी पटवारी ने अतिक्रमणकारियों से मिलीभगत कर गलत सीमांकन कर दिया। शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई में मोबाइल रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की, जिसके आधार पर पटवारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ भाण्डेर ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की। यह कदम प्रशासन की सख्ती का संकेत माना जा रहा है।

एमपी में साढ़े 7 लाख रुपये महीना रिश्वत मांगने वाली मैडम सस्पेंड, सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन
देवास
MANDAKINI DIXIT SUSPEND

Published on:

09 Dec 2025 09:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / एमपी में 30 हजार रुपये रिश्वत लेने वाले पटवारी पर बड़ी कार्रवाई

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

विवादित टिप्पणी करने वाले IAS संतोष वर्मा पर भड़के पंडोखर सरकार, ‘अरे मूर्ख… हमारे यहां पहले से व्यवस्था है’

MP News
दतिया

एमपी से जुड़े पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के तार, दतिया से एक गुर्गा विकास प्रजापति गिरफ्तार

Pakistani Don Shahzad Bhatti links with MP
दतिया

mp news: हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन में आतंकी होने की झूठी सूचना से मचा हड़कंप

datia
दतिया

बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की अब खैर नहीं, DIG ने दिए सख्त आदेश

chambal range DIG action vehicles without number plate mp news
दतिया

SIR में बड़ा ब्लंडर! BLO सहायकों की लिस्ट में पकड़े गए 4 भाजपाई, सूची रद्द

sir survey blunder bjp workers in blo list datia congress complaint mp news
दतिया
