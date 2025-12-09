एमपी में 30 हजार रुपये रिश्वत लेने वाले पटवारी पर बड़ी कार्रवाई

patwari suspended 30000 bribe case (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के रिश्वत लेने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। दतिया जिले में भी रिश्वतखोर पटवारी पर कार्रवाई की गई है और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पटवारी पर आरोप है कि उसने रिश्वत लेकर कृषि भूमि का गलत सीमांकन किया था।
दतिया जिले की भाण्डेर तहसील में भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। कृषि भूमि के सीमांकन में रिश्वत लेने और गलत रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में पटवारी दिनेश झा को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान एक ग्रामीण की शिकायत के बाद की गई। खिरिया आलम निवासी गौरीशंकर जाटव ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 265 (0.14 हेक्टेयर) और 321 (0.06 हेक्टेयर), मौजा सौजना में स्थित है, जिस पर अतिक्रमण किया गया था। सीमांकन के लिए आवेदन करने पर पटवारी ने 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।
आरोप है कि रिश्वत लेने के बाद भी पटवारी ने अतिक्रमणकारियों से मिलीभगत कर गलत सीमांकन कर दिया। शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई में मोबाइल रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की, जिसके आधार पर पटवारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ भाण्डेर ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की। यह कदम प्रशासन की सख्ती का संकेत माना जा रहा है।
