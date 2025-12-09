एमपी में 30 हजार रुपये रिश्वत लेने वाले पटवारी पर बड़ी कार्रवाई

दतिया जिले की भाण्डेर तहसील में भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। कृषि भूमि के सीमांकन में रिश्वत लेने और गलत रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में पटवारी दिनेश झा को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान एक ग्रामीण की शिकायत के बाद की गई। खिरिया आलम निवासी गौरीशंकर जाटव ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 265 (0.14 हेक्टेयर) और 321 (0.06 हेक्टेयर), मौजा सौजना में स्थित है, जिस पर अतिक्रमण किया गया था। सीमांकन के लिए आवेदन करने पर पटवारी ने 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।