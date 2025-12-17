17 दिसंबर 2025,

दतिया

सनकी प्रेमी ने पहले युवती को फिर खुद को मारी

इंदरगढ़/भांडेर(दतिया). दतिया जिले भांडेर क्षेत्र में मंगलवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जबकि एक सनकी युवक ने सरेराह एक युवती को रोककर उसे गोलीमार दी। उसके बाद युवक ने खुद को गोली मार ली, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि युवक को घायल अवस्था में ग्वालियर जेएएच में रैफर किया [&hellip;]

दतिया

image

Avdhesh Shrivastava

Dec 17, 2025

भांडेर में युवती को गोली मारने के बाद शादीशुदा प्रेमी ने खुद को मारी गोली, आरोपी की मौत

इंदरगढ़/भांडेर(दतिया). दतिया जिले भांडेर क्षेत्र में मंगलवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जबकि एक सनकी युवक ने सरेराह एक युवती को रोककर उसे गोलीमार दी। उसके बाद युवक ने खुद को गोली मार ली, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि युवक को घायल अवस्था में ग्वालियर जेएएच में रैफर किया गया है। युवती के सीने में गोली लगी है।

जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है युवती

गोंदन थाना पुलिस के अनुसार शिखा पुत्री मनोज यादव निवासी कमलापुरी अपने चाचा के घर इंदरगढ़ जा रही थी। इसी दौरान उड़ीना रोड स्थित काशीपुर तिराहे के पास मानवेंद्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह यादव निवासी गोंदन ने उसे बीच सडक़ पर रोककर कट्टे से गोली मार दी। शिखा को गोली मारने के बाद मानवेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली और उसकी अस्पताल पहुंचने से पूर्व मौत हो गई। वहीं शिखा जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को घायल अवस्था में इंदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मानवेंद्र सिंह यादव को अस्पताल पहुंचने से पूर्व मृत घोषित कर दिया। वहीं युवती की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। चिकित्सकों के अनुसार शिखा के सीने में गोली लगी है, जो आर-पार हो गई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

एक बच्चे का पिता था मानवेन्द्र

ग्रामीणों के अनुसार युवक व खुद को गोली मारने वाला मानवेंद्र पहले से शादीशुदा था और एक बच्चे का पिता भी था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विवेचना शुरू कर दी है।

मामला पंजीबद्ध लिया है

मामला दर्ज करने के उपरांत विवेचना शुरू की गई है।, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे।
सूरज कुमार वर्मा, एसपी दतिया

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

