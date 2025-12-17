सनकी प्रेमी ने पहले युवती को फिर खुद को मारी

गोंदन थाना पुलिस के अनुसार शिखा पुत्री मनोज यादव निवासी कमलापुरी अपने चाचा के घर इंदरगढ़ जा रही थी। इसी दौरान उड़ीना रोड स्थित काशीपुर तिराहे के पास मानवेंद्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह यादव निवासी गोंदन ने उसे बीच सडक़ पर रोककर कट्टे से गोली मार दी। शिखा को गोली मारने के बाद मानवेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली और उसकी अस्पताल पहुंचने से पूर्व मौत हो गई। वहीं शिखा जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को घायल अवस्था में इंदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मानवेंद्र सिंह यादव को अस्पताल पहुंचने से पूर्व मृत घोषित कर दिया। वहीं युवती की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। चिकित्सकों के अनुसार शिखा के सीने में गोली लगी है, जो आर-पार हो गई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।