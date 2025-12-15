15 दिसंबर 2025,

सोमवार

दतिया

घर में मिली कांग्रेस नेता की लाश, सुसाइड नोट में लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप

Datia- प्रदेश के दतिया में कांग्रेस नेता जाहिद उद्दीन सिद्दीकी ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

दतिया

image

deepak deewan

Dec 15, 2025

Congress leader in Datia alleges blackmail in suicide note

दतिया में कांग्रेस नेता ने की आत्महत्या

Datia- मध्यप्रदेश में एक कांग्रेस नेता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को घर में उनकी लाश मिली। प्रदेश के दतिया में यह वारदात हुई जहां कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद जाहिद उद्दीन सिद्दीकी ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वे नोटरी एडवोकेट भी थे। कांग्रेस नेता जाहिद उद्दीन सिद्दीकी द्वारा आत्महत्या कर लेने की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को उनके घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्हें ब्लैकमेल किए जाने का जिक्र किया गया है। पूर्व पार्षद जाहिद उद्दीन सिद्दीकी ने एक बैंककर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद जाहिद उद्दीन सिद्दीकी द्वारा आत्महत्या करने के बाद दतिया के भांडेर थाना क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया। उनके​ रिश्तेदार, दोस्त, परिचितों का निवास के पास जमावड़ा लग गया। जाहिद उद्दीन सिद्दीकी ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, हर कोई यह जानने के लिए बेकरार था।

इधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरु की। जाहिद उद्दीन सिद्दीकी के पास से सुसाइड नोट भी मिला है जिसके आधार पर पुलिस मामले की तफ़्तीश कर रही है।

सुसाइड नोट में बैंककर्मी पर आरोप

पता चला है कि सुसाइड नोट में एक बैंककर्मी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूर्व कांग्रेस पार्षद जाहिद उद्दीन सिद्दीकी नोटरी एडवोकेट भी थे। उनकी आत्महत्या की वजह इसी से जुड़ी है। सूत्रोें के अनुसार जाहिद उद्दीन सिद्दीकी ने सुसाइड नोट में बैंककर्मी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि गलत एफिडेविट बनवाकर मुझे तंग किया जिसके कारण आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो गया।

रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई

भांडेर थाना पुलिस ने पूर्व पार्षद का शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में मर्ग कायम कर जांच भी शुरु कर दी गई है।

कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद जाहिद उद्दीन सिद्दीकी 80 साल के थे। सुबह करीब 8 बजे सबसे पहले पत्नी ने कमरे में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका देखा। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद ने सुबह करीब 5 बजे आत्हत्या कर ली थी। उनकी कोई संतान नहीं है।

Published on:

15 Dec 2025 06:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / घर में मिली कांग्रेस नेता की लाश, सुसाइड नोट में लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप

