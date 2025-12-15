घर में मिली कांग्रेस नेता की लाश, सुसाइड नोट में लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप

Datia- मध्यप्रदेश में एक कांग्रेस नेता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को घर में उनकी लाश मिली। प्रदेश के दतिया में यह वारदात हुई जहां कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद जाहिद उद्दीन सिद्दीकी ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वे नोटरी एडवोकेट भी थे। कांग्रेस नेता जाहिद उद्दीन सिद्दीकी द्वारा आत्महत्या कर लेने की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को उनके घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्हें ब्लैकमेल किए जाने का जिक्र किया गया है। पूर्व पार्षद जाहिद उद्दीन सिद्दीकी ने एक बैंककर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।