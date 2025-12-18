18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

एमपी में अंडे खाते-खाते शिक्षक की मौत, हर कोई हैरान

mp news: स्कूल से लौटते वक्त गाड़ी रोककर अंडे खा रहे शिक्षक को आया साइलेंट अटैक, देखते ही देखते मौके पर मौत।

2 min read
Google source verification

दतिया

image

Shailendra Sharma

Dec 18, 2025

datia news

teacher dies heart attack while eating egg (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के दतिया जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां अंडे खाते-खाते एक सरकारी शिक्षक की सांसें थम गईं। दिव्यांग शिक्षक बस स्टैंड के पास स्टेडियम के सामने अंडे खा रहे थे तभी उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजन को सूचना दी। शिक्षक की मौत की खबर से परिजन सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

अंडे खाते-खाते शिक्षक की मौत

दतिया जिले के राजापुर गांव में पदस्थ दिव्यांग शिक्षक अशोक कुमार सविता निवासी छोटा बाजार बुधवार शाम करीब 5 बजे स्कूल से पढ़ाकर दतिया लौटे थे। बस स्टैंड के पास स्टेडियम के सामने उन्हें कुछ खाने की इच्छा हुई, जिस पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली और खाने के लिए अंडे लिए। अंडे खाते वक्त ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। देखते ही देखते शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई।

परिजन का रो-रोकर बुरा हाल

अंडे खाते-खाते टीचर की तबीयत बिगड़ते देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। टीचर की मौत होने की सूचना मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शिक्षक के परिजन को सूचना दी। शिक्षक अशोक कुमार की असामयिक मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर है, वहीं परिजन गहरे सदमे में हैं। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। शिक्षक अशोक कुमार के परिचितों ने बताया कि वो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और हमेशा दूसरों की मदद करते रहते थे।

ये भी पढ़ें

एमपी में पटवारी पर भड़के कलेक्टर, कहा- ‘सस्पेंड करो इसको, ये नौकरी में नहीं रहेगा…’
दतिया
datia collector swapnil wankhade

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 06:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / एमपी में अंडे खाते-खाते शिक्षक की मौत, हर कोई हैरान

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पटवारी पर भड़के कलेक्टर, कहा- 'सस्पेंड करो इसको, ये नौकरी में नहीं रहेगा…'

datia collector swapnil wankhade
दतिया

सनकी प्रेमी ने पहले युवती को फिर खुद को मारी

भांडेर में युवती को गोली मारने के बाद शादीशुदा प्रेमी ने खुद को मारी गोली, आरोपी की मौत
दतिया

एमपी में युवक ने पहले प्रेमिका और फिर खुद को मारी गोली

datia
दतिया

घर में मिली कांग्रेस नेता की लाश, सुसाइड नोट में लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप

Congress leader in Datia alleges blackmail in suicide note
दतिया

यहां प्लॉट खरीदने पर प्रशासन करेगा कार्रवाई, एडीएम ने जारी किया अलर्ट

sdm action illegal colonies indergarh vacant plot mp news
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.