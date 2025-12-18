एमपी में अंडे खाते-खाते शिक्षक की मौत, हर कोई हैरान

अंडे खाते-खाते टीचर की तबीयत बिगड़ते देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। टीचर की मौत होने की सूचना मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शिक्षक के परिजन को सूचना दी। शिक्षक अशोक कुमार की असामयिक मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर है, वहीं परिजन गहरे सदमे में हैं। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। शिक्षक अशोक कुमार के परिचितों ने बताया कि वो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और हमेशा दूसरों की मदद करते रहते थे।