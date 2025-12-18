एमपी में अंडे खाते-खाते शिक्षक की मौत, हर कोई हैरान

teacher dies heart attack while eating egg (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के दतिया जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां अंडे खाते-खाते एक सरकारी शिक्षक की सांसें थम गईं। दिव्यांग शिक्षक बस स्टैंड के पास स्टेडियम के सामने अंडे खा रहे थे तभी उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजन को सूचना दी। शिक्षक की मौत की खबर से परिजन सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।
दतिया जिले के राजापुर गांव में पदस्थ दिव्यांग शिक्षक अशोक कुमार सविता निवासी छोटा बाजार बुधवार शाम करीब 5 बजे स्कूल से पढ़ाकर दतिया लौटे थे। बस स्टैंड के पास स्टेडियम के सामने उन्हें कुछ खाने की इच्छा हुई, जिस पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली और खाने के लिए अंडे लिए। अंडे खाते वक्त ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। देखते ही देखते शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई।
अंडे खाते-खाते टीचर की तबीयत बिगड़ते देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। टीचर की मौत होने की सूचना मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शिक्षक के परिजन को सूचना दी। शिक्षक अशोक कुमार की असामयिक मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर है, वहीं परिजन गहरे सदमे में हैं। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। शिक्षक अशोक कुमार के परिचितों ने बताया कि वो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और हमेशा दूसरों की मदद करते रहते थे।
