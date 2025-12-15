यहां प्लॉट खरीदा तो पछताएंगे ! प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, होगी कार्रवाई

SDM Action:दतिया के इंदरगढ़ नगर में अवैध कॉलोनियों (Illegal Colonies) के बढ़ते जाल पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखा दी है। सेवढा एसडीएम अशोक अवस्थी ने वीडियो संदेश जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी कि इंदरगढ़ नगर में केवल वैध और पंजीकृत कॉलोनियो में ही प्लॉट खरीदें। अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने या बेचने वालों पर कार्रवाई तय है। प्रशासन की इस अपील का उद्देश्य आम नागरिको को ठगी और भविष्य की परेशानियों से बचाना है। (MP News)