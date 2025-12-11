11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

दतिया

कलेक्टर बोले- मैं ही साहब हूं, बुजुर्ग का जवाब सुन हंस पड़े लोग

MP News: कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग की मासूम जिद ने माहौल हल्का कर दिया। बुजुर्ग बार-बार आवेदन सिर्फ “साहब” को ही देना चाहते थे।

दतिया

image

Akash Dewani

Dec 11, 2025

datia collector old man conversation video mp news

datia collector old man conversation (फोटो- Patrika.com)

Collector Old man Conversation: मध्य प्रदेश के दतिया के कलेक्टर कार्यालय में एक बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला दृश्य इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इंदरगढ़ क्षेत्र से आए एक बुजुर्ग ग्रामीण अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन वहां जो हुआ, उसने पूरे कक्ष का माहौल अचरज व हास्यास्पद बना दिया। (MP News)

कलेक्टर से बोला बुजुर्ग- मैं साहब को दूंगा आवेदन

दरअसल बडोनी निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग धंती जाटव ने अपनी शिकायत रखी तो सामने बैठे कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने उनसे आवेदन देने को कहा। लेकिन बुजुर्ग ने मासूमियत से साफ मना कर दिया और बोले, मैं आवेदन साहब को ही दूंगा, आपको नहीं। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े।

कलेक्टर ने मुस्कुराते हुए प्यार से समझाया, मैं ही साहब हूं, आपकी शिकायत का तुरंत समाधान करवाता हूं, लेकिन बुजुर्ग तब भी विश्वास नहीं कर सके। काफी देर की मनुहार और भरोसे के बाद आखिरकार उन्होंने आवेदन सौंपा।

जनसुनवाई का मामला

वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे दतिया जनसुनवाई का सबसे चर्चित हिस्सा मान रहे है। वीडियो का फैक्ट जानने के बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े से इस संबंध में पत्रिका ने चर्चा की तो उनका कहना था कि उक्त बुजुर्ग के आवेदन को ले लिया है। मैंने 15 दिन में उसकी वृद्धावस्था पेंशन का निराकरण करने के निर्देश दिए है। (MP News)

11 Dec 2025 08:48 am

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

