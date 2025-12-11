कलेक्टर बोले- मैं ही साहब हूं, बुजुर्ग का जवाब सुन हंस पड़े लोग

वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे दतिया जनसुनवाई का सबसे चर्चित हिस्सा मान रहे है। वीडियो का फैक्ट जानने के बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े से इस संबंध में पत्रिका ने चर्चा की तो उनका कहना था कि उक्त बुजुर्ग के आवेदन को ले लिया है। मैंने 15 दिन में उसकी वृद्धावस्था पेंशन का निराकरण करने के निर्देश दिए है। (MP News)