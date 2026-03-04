MP के इस शहर की बदलेगी तस्वीर, हर घर की बनेगी डिजिटल कुंडली

जनसंख्या की वास्तविक गणना फरवरी 2027 में होगी और 1 मार्च 2027 की आधी रात को संदर्भ तिथि माना जाएगा। यानी उस समय जो जहां मौजूद होगा, उसी आधार पर आंकड़े तय होंगे। इस बार जनगणना कर्मी कागज-कलम की जगह स्मार्टफोन और विशेष एप का उपयोग करेंगे। मौके पर ही 10 से 15 मिनट की बातचीत में परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र, शिक्षा, भाषा, व्यवसाय जैसी सामान्य जानकारियां दर्ज की जाएंगी। पहली बार जाति से जुड़ी जानकारी भी शामिल की जाएगी। लोग चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन भी जानकारी दर्ज करा सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के नाम पर ओटीपी, बैंक खाता, एटीएम या किसी भी प्रकार की वित्तीय जानकारी नहीं मांगी जाएगी।