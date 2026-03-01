एमपी में जज की गाड़ी पर हमला, जान से मारने की धमकी

आरोपी बाइक सवार ने कार में मौजूद मजिस्ट्रेट को धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दी। विवाद होता देख मौके पर लोगों की भीड़ लगने लगी। लोगों को जमा होते देख आरोपी बाइक को लेकर वहां से भाग गया। जज की गाड़ी पर हमला और जज को जान से मारने की धमकी की घटना की सूचना मिलते ही दतिया पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने जज के ड्राइवर गोलू की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज जांच रही है जिससे बाइक सवार आरोपी के बारे में सुराग मिल सके। भांडेर के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।