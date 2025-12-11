11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP के बड़े सरकारी अस्पताल में खौफनाक दृश्य, कचरे में मिले दो नवजातों के अधजले शव

MP News: कचरे की टंकी से मिले दो नवजातों के अधजले शवों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आग बुझने के बाद सामने आया यह खौफनाक सच कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Dec 11, 2025

hamidia hospital garbage bin newborns burnt bodies bhopal mp news

newborns burnt bodies found in hamidia hospital garbage bin (फोटो- Patrika.com)

Hamidia Hospital garbage bin: भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर में मॉर्चुरी के पास स्थित पानी की पुरानी टंकी से बुधवार तड़के दो नवजात बच्चों के अधजले शव मिलने से हड़कंप मच गया। टंकी को अस्पताल प्रबंधन डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तड़के कचरे में आग लगने के बाद यह सनसनीखेज मामला सामने आया। फिलहाल दोनों शव मौर्चुरी में रखवाए गए है।

पुलिस अस्पताल रेकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए टेस्ट और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। कचरे में आग लगने पर अस्पताल प्रबंधन ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग बुझाने के बाद जब टंकी की जांच की गई तो उसमें दो नवजात बच्चों के अधजले शव मिले। शवों पर प्लास्टिक और पन्नी चिपकी हुई थी। दोपहर करीब दो बजे पुलिस को सूचना दी गई। (mp news)

एक शव 90 फीसदी तक जला

पुलिस के अनुसार एक नवजात का शव करीब 90 फीसदी तक जल चुका था, जबकि दूसरा आआंशिक रूप से जला हुआ था। दोनों शवों को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पांच डॉक्टरों की टीम पोस्टमॉर्टम करेगी।

कचरे में मिली अस्पताल की बेडशीट

कचरे से अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक बेडशीट भी बरामद हुई है। इससे आशंका जताई जा रही है कि बच्चों को बेडशीट में लपेटकर टंकी में फेंका गया होगा। पुलिस ने डीएनए सैंपल सुरक्षित करने के निर्देश भी दिए हैं।

पन्नी में लपेटकर फेंके जाने की आशंका

खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से होगा। नवजातों के शरीर पर जली हुई पन्नी चिपकी मिली है। इससे अनुमान है कि उन्हें पन्नी में लपेटकर कचरे में डाला गया और बाद में आग लगा दी गई। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि नवजात मृत अवस्था में जलाए गए या जीवित। इसका खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से होगा। (mp news)

ये भी पढ़ें

जोधपुर एक्सप्रेस का MP में बढ़ा स्टॉपेज, सांसद की मांग हुई मंजूर
अशोकनगर
Jodhpur Express stoppage extended Kanjia station Dayodaya express ashoknagar mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 07:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP के बड़े सरकारी अस्पताल में खौफनाक दृश्य, कचरे में मिले दो नवजातों के अधजले शव

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

10 दिन के अंदर शुरू होगी भोपाल मेट्रो, टिकट सिस्टम को लेकर आया बड़ा अपडेट

bhopal metro smart card bhopal metro ticket price hybrid system mp news
भोपाल

एमपी के दो बड़े पूर्व अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, होगी लाखों की वसूली, मची खलबली

Punitive action against two senior former MP officers creates uproar
भोपाल

इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे 30 अफसर, एमपी के अधिकारियों की बड़ी तैयारी

30 police officers from MP reached Cambridge University, England
भोपाल

77 हजार किमी का हुआ एमपी का सड़क नेटवर्क, अब 4 लेन और 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जुड़ेंगे शहर

MP cities to be connected with 4-lane and 6-lane Greenfield Corridors
भोपाल

वंदे मातरम गाने से इंकार करने पर घिरे एमपी के विधायक, धार्मिक आधार पर किया मना

MLA Arif Masood surrounded for refusing to sing Vande Mataram
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.