अब 4 लेन और 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जुड़ेंगे एमपी के शहर, 77 हजार किमी हुआ सड़क नेटवर्क

MPPWD- मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण पर फोकस किया जा रहा है। यही कारण है कि राज्य का सड़क नेटवर्क अब 77 हजार किमी को हो चुका है। प्रदेश के शहरों को अब 4 लेन और 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जोड़ने का प्लान है। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई। मंत्रालय में विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सड़कें केवल यातायात का माध्यम नहीं, बल्कि विकास, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगति का आधार हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा "लोक निर्माण से लोक कल्याण" की भावना को धरातल पर उतारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की।