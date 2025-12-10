एमपी के विधायक ने वंदे मातरम गाने से किया इंकार, मच गया बवाल

देश के गृहमंत्री अमित शाह की सूची में नाम आने के बाद बीजेपी ने विधायक आरिफ मसूद की मंशा पर सवाल उठाए। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस को भी कठघरे में खड़ा किया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने गृह मंत्री अमित शाह की सूची का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष की समस्या भारत से नहीं, भारत की आत्मा ‘वंदे मातरम्’ से है। जो नेता देश की मातृभूमि का सम्मान करने से ही इनकार कर दें, उनसे देशभक्ति की उम्मीद कैसी? उन्होंने कांग्रेसियों को आत्ममंथन करने की जरूरत भी जताई। प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि वंदे मातरम Vande Mataram हमारी मातृभूमि का गुणगान है, इससे भला कोई कैसे एतराज कर सकता है!