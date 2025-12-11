11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल मेट्रो को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली की तरह होगा ये सिस्टम…

Bhopal Metro: भोपाल मेट्रो 21 दिसंबर से दौड़ने को तैयार है। तुर्की का टिकट फेयर सिस्टम रद्द करने के बाद अब इस सिस्टम से टिकटिंग की ओर बढ़ रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Dec 11, 2025

bhopal metro smart card bhopal metro ticket price hybrid system mp news

bhopal metro update (फोटो- Patrika.com)

Bhopal Metro Ticket Price:भोपाल मेट्रो ट्रेन की यात्रा करने के लिए शहरवासियों को फिजिकल टोकन लेना होगा। किसी तरह का स्मार्ट कार्ड (bhopal metro smart card) या पास अब तक तय नहीं हो पाया है। मेट्रो ट्रेन यात्रियों के साथ 21 दिसंबर से चलने को तैयार है। ऐसे में तय किया जा रहा है कि कुछ भाग मैन्युअल हो और कुछ में डिजिटल ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जाए। तुर्की का टिकट फेयर सिस्टम रद्द करने के बाद अब हाइब्रिड सिस्टम से टिकटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। (mp news)

अगले सप्ताह होगा ट्रायल

ट्रेन शुरू करने के पहले टिकटिंग का ट्रायल भी होगा। अगले पांच से सात दिन में व्यवस्था तय करेंगे। ट्रायल होगा और फिर शुरुआती हाइब्रिड सिस्टम को तय कर दिया जाएगा। कमर्शियल रन से दो से तीन दिन पहले आमजन के लिए स्टेशन खोले जा सकते हैं।

वे स्टेशन में प्रवेश कर टोकन विंडो तक पहुंच सकेंगे। टोकन से ही अंडर प्लेटफार्म के गेट खुलेंगे। मेट्रो 6.22 किमी लंबाई में आठ मेट्रो स्टेशन से गुजरेगी। ये प्रायोरिटी कॉरिडोर है। एम्स से करोद तक के करीब 16 किमी लंबाई की ओरेंज लाइन में एम्स से सुभाष स्टेशन तक को प्रायोरिटी कॉरीडोर तय किया हुआ है।

एजेंसी तय हुई तो आएंगे कॉमन मोबिलिटी कार्ड

मेट्रो रेल कारपोरेशन ऑटोमेटिक टिकट फेयर सिस्टम के तहत कॉमन मोबिलिटी कार्ड लाएगा। मेट्रो के साथ ये सिटी ट्रांसपोर्ट के अन्य मोड में भी कैशलेस ट्रैवल की सुविधा देगा। मेट्रो रेल एमडी चैतन्य कृष्णा ने कहा कि अभी तो इंदौर की तरह मैन्युअली शुरू करेंगे। कुछ भाग में डिजिटल सुविधा को लेकर भी विचार कर रहे हैं। आगामी समय में कॉमन मोबिलिटी कार्ड का बेहतर विकल्प होगा। (mp news)

ये भी पढ़ें

जमीन में गड़ा सोना-चांदी खोजने निकले 7 लोग, फिर जो हुआ जानकर रह जाएंगे दंग
महू
illegal arms Seized tantrik ritual malendi forest police action mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 06:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल मेट्रो को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली की तरह होगा ये सिस्टम…

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल के बड़े अस्पताल में मचा हड़कंप, कचरे में दिखा खौफनाक दृश्य, प्रशासन की उड़ी नींद

hamidia hospital garbage bin newborns burnt bodies bhopal mp news
भोपाल

एमपी के दो बड़े पूर्व अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, होगी लाखों की वसूली, मची खलबली

Punitive action against two senior former MP officers creates uproar
भोपाल

इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे 30 अफसर, एमपी के अधिकारियों की बड़ी तैयारी

30 police officers from MP reached Cambridge University, England
भोपाल

77 हजार किमी का हुआ एमपी का सड़क नेटवर्क, अब 4 लेन और 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जुड़ेंगे शहर

MP cities to be connected with 4-lane and 6-lane Greenfield Corridors
भोपाल

वंदे मातरम गाने से इंकार करने पर घिरे एमपी के विधायक, धार्मिक आधार पर किया मना

MLA Arif Masood surrounded for refusing to sing Vande Mataram
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.