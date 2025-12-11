भोपाल मेट्रो को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली की तरह होगा ये सिस्टम…

bhopal metro update (फोटो- Patrika.com)
Bhopal Metro Ticket Price:भोपाल मेट्रो ट्रेन की यात्रा करने के लिए शहरवासियों को फिजिकल टोकन लेना होगा। किसी तरह का स्मार्ट कार्ड (bhopal metro smart card) या पास अब तक तय नहीं हो पाया है। मेट्रो ट्रेन यात्रियों के साथ 21 दिसंबर से चलने को तैयार है। ऐसे में तय किया जा रहा है कि कुछ भाग मैन्युअल हो और कुछ में डिजिटल ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जाए। तुर्की का टिकट फेयर सिस्टम रद्द करने के बाद अब हाइब्रिड सिस्टम से टिकटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। (mp news)
ट्रेन शुरू करने के पहले टिकटिंग का ट्रायल भी होगा। अगले पांच से सात दिन में व्यवस्था तय करेंगे। ट्रायल होगा और फिर शुरुआती हाइब्रिड सिस्टम को तय कर दिया जाएगा। कमर्शियल रन से दो से तीन दिन पहले आमजन के लिए स्टेशन खोले जा सकते हैं।
वे स्टेशन में प्रवेश कर टोकन विंडो तक पहुंच सकेंगे। टोकन से ही अंडर प्लेटफार्म के गेट खुलेंगे। मेट्रो 6.22 किमी लंबाई में आठ मेट्रो स्टेशन से गुजरेगी। ये प्रायोरिटी कॉरिडोर है। एम्स से करोद तक के करीब 16 किमी लंबाई की ओरेंज लाइन में एम्स से सुभाष स्टेशन तक को प्रायोरिटी कॉरीडोर तय किया हुआ है।
मेट्रो रेल कारपोरेशन ऑटोमेटिक टिकट फेयर सिस्टम के तहत कॉमन मोबिलिटी कार्ड लाएगा। मेट्रो के साथ ये सिटी ट्रांसपोर्ट के अन्य मोड में भी कैशलेस ट्रैवल की सुविधा देगा। मेट्रो रेल एमडी चैतन्य कृष्णा ने कहा कि अभी तो इंदौर की तरह मैन्युअली शुरू करेंगे। कुछ भाग में डिजिटल सुविधा को लेकर भी विचार कर रहे हैं। आगामी समय में कॉमन मोबिलिटी कार्ड का बेहतर विकल्प होगा। (mp news)
