भोपाल मेट्रो को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली की तरह होगा ये सिस्टम…

Bhopal Metro Ticket Price:भोपाल मेट्रो ट्रेन की यात्रा करने के लिए शहरवासियों को फिजिकल टोकन लेना होगा। किसी तरह का स्मार्ट कार्ड (bhopal metro smart card) या पास अब तक तय नहीं हो पाया है। मेट्रो ट्रेन यात्रियों के साथ 21 दिसंबर से चलने को तैयार है। ऐसे में तय किया जा रहा है कि कुछ भाग मैन्युअल हो और कुछ में डिजिटल ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जाए। तुर्की का टिकट फेयर सिस्टम रद्द करने के बाद अब हाइब्रिड सिस्टम से टिकटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। (mp news)