एमपी के दो बड़े पूर्व अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, होगी लाखों की वसूली, मची खलबली

प्रकरण से जुड़े लीलाकृष्ण सोलंकी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके विरुद्ध 2 साल तक पेंशन पर महंगाई राहत की 5 प्रतिशत राशि रोके जाने का निर्णय लिया गया है। जांच में दोषी पाए गए दूसरे अधिकारी ओपी परमार जुलाई-2025 में सेवानिवृत्त हुए। उनकी पेंशन पर देय महंगाई राहत की 10 प्रतिशत राशि आगामी 2 साल तक स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ ओपी परमार की सेवा अवधि के दौरान आर्थिक क्षति की राशि 925385 रुपए उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल कर नगर परिषद रामपुर में जमा कराई जाएगी।