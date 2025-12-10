इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे 30 अफसर, एमपी के अधिकारियों की बड़ी तैयारी

MP Police- मध्यप्रदेश के पुलिस अधिकारियों को बड़े दायित्वों के निर्वहन के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। इसके लिए अफसरों को यूके के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया है जहां उन्हें अत्‍याधुनिक पुलिसिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं। प्रदेश के अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षकों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य पुलिस सेवा के इन अधिकारियों को मिड-कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में भेजा जा रहा है। चार हफ्ते से भी अधिक अवधि का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चार संस्थानों में आयोजित किया गया है।