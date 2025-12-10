इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे 30 अफसर, एमपी के अधिकारियों की बड़ी तैयारी

एमपी के पुलिस अफसर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ले रहे ट्रेनिंग
MP Police- मध्यप्रदेश के पुलिस अधिकारियों को बड़े दायित्वों के निर्वहन के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। इसके लिए अफसरों को यूके के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया है जहां उन्हें अत्याधुनिक पुलिसिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं। प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य पुलिस सेवा के इन अधिकारियों को मिड-कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में भेजा जा रहा है। चार हफ्ते से भी अधिक अवधि का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चार संस्थानों में आयोजित किया गया है।
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का यह पांचवां मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ट्रेनिंग में उन्हें पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से परिचित कराया जा रहा है। बारह साल का सेवाकाल पूर्ण कर चुके राज्य पुलिस सेवा के कुल 30 पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं।
मध्यप्रदेश पुलिस के "मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम" (MCTP) का लक्ष्य राज्य के भावी पुलिस नेतृत्व को नई सोच, नई दिशा और आधुनिक पुलिसिंग के व्यापक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम पुलिस अधिकारियों को समकालीन कानून-व्यवस्था की चुनौतियों के अनुरूप बेहतर, उत्तरदायी और प्रभावी पुलिस नेतृत्व के लिए तैयार कर रहा है।
मिड-कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ 27 नवंबर को मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी के निदेशक मोहम्मद शाहिद अबसार के मुख्य आतिथ्य में किया गया था। अकादमी के उपनिदेशक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
एमपी पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों ने 27 नवंबर से 29 नवंबर तक मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लिया। इसके बाद 1 व 2 दिसंबर को आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में तथा 4 से 6 दिसंबर तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सभी अधिकारियों को सोशल लेजिसलेशन, ई-गवर्नेंस, पब्लिक ऑर्डर एवं विक्टिमोलॉजी सहित अन्य विभागों से समन्वय तथा इससे जुड़े अधिनियम आदि का प्रशिक्षण दिया गया।
प्रदेश के सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अब इंग्लैंड में प्रशिक्षण ले रहे हैं। 8 दिसंबर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उन्हें क्राइम हार्म इंडेक्स, प्रीडिक्टिव पुलिसिंग, महिलाओं के विरूद्ध अपराध आदि विषयों की बारीकियां सिखाईं जा रहीं हैं। सभी अधिकारी यहां ब्रिटिश पुलिस संस्थानों का भ्रमण भी करेंगे।
