जमीन में गड़ा सोना-चांदी खोजने निकले 7 लोग, फिर जो हुआ जानकर रह जाएंगे दंग

llegal arms Seized by malendi forest Department team (Patrika.com)
Illegal Arms Seized:डॉ. आंबेडकर नगर (महू) के मलेंडी क्षेत्र के घने जंगलों में सोमवार रात वन विभाग की टीम ने हथियारों से लैस सात लोगों के गिरोह को पकड़ लिया। यह सभी लोग मलेंडी गांव की मुख्य सडक़ से करीब ढाई से तीन किमी भीतर जंगल में अलाव जलाकर बैठे मिले। तलाश के दौरान इनके पास से एक देशी कट्टा, तलवार और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए। (mp news)
पूछताछ में आरोपितों ने सोना-चांदी खोजने के लिए तांत्रिक क्रिया (Tantrik Ritual) करने जंगल में आने की बात कही, जबकि वन विभाग को आशंका है कि हथियारों के साथ मौजूदगी जंगल में जंगली जानवरों के शिकार की तैयारी भी हो सकती है। रेंजर नयन कुमार के अनुसार, सोमवार रात करीब आठ बजे सूचना मिली कि कुछ लोग जंगल में अलाव जलाकर बैठे हैं।
सूचना मिलते ही तीन टीम बनाकर जंगल में दबिश दी गई। वनकर्मी पेड़ों की आड़ लेते हुए मौके तक पहुंचे। टीम को देखकर गिरोह में शामिल लोगों ने कुछ वस्तु फेंकने का प्रयास भी किया, लेकिन वनकर्मियों ने उन्हें तुरंत काबू में कर लिया।
टीम ने मौके से लोकेश पिता हरिराम (27), देवकरण पिता मदनलाल (28), शेखर पिता भगवान (25), विशाल पिता प्रेम सागर (28), विकास पिता मदनलाल (25), रवि पिता केदार (18) और मोहित पिता प्रेमचंद (18) सभी निवासी कटकटखेड़ी को पकड़ा। तलाशी में हथियारों के अलावा कई संदिग्ध सामग्री और पूजन सामग्री भी मिली। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे जमीन में गड़े सोना-चांदी को खोजने तंत्र क्रिया करने आए थे।
दबिश के दौरान टीम को वहां से कुमकुम, चावल, नारियल और अन्य पूजन सामग्री मिली। आरोपितों ने भी स्वीकार किया कि वे तंत्र क्रिया करने की तैयारी में थे। दूसरी ओर, धारदार तलवार मिलने से मलेंडी और आसपास के गांवों में पशु बलि की आशंका को लेकर चर्चा भी तेज है।
पूछताछ में सातों आरोपितों ने बताया कि वे किसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे थे, जिसके आने पर तांत्रिक क्रिया शुरू की जानी थी। ठंड अधिक होने के कारण उन्होंने आसपास से लकड़ी इकट्ठी कर अलाव जला लिया। इसी अलाव से उठी रोशनी ने उन्हें पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दे दी थी।
घने जंगल में हथियार लेकर प्रवेश और आग जलाने की सूचना मिलते ही वन विभाग में हडक़ंप मच गया। एसडीओ प्रियंका बामनिया के निर्देशन में कार्रवाई की गई। रेंजर नयन कुमार ने बताया कि सातों आरोपितों के खिलाफ बिना अनुमति जंगल में प्रवेश, आग जलाने और वन्य जीवों की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपों में प्रकरण दर्ज किया है। (mp news)
