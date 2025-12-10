जमीन में गड़ा सोना-चांदी खोजने निकले 7 लोग, फिर जो हुआ जानकर रह जाएंगे दंग

Illegal Arms Seized:डॉ. आंबेडकर नगर (महू) के मलेंडी क्षेत्र के घने जंगलों में सोमवार रात वन विभाग की टीम ने हथियारों से लैस सात लोगों के गिरोह को पकड़ लिया। यह सभी लोग मलेंडी गांव की मुख्य सडक़ से करीब ढाई से तीन किमी भीतर जंगल में अलाव जलाकर बैठे मिले। तलाश के दौरान इनके पास से एक देशी कट्टा, तलवार और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए। (mp news)