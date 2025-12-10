10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महू

जमीन में गड़ा सोना-चांदी खोजने निकले 7 लोग, फिर जो हुआ जानकर रह जाएंगे दंग

MP News: वन विभाग ने अचानक दबिश देकर सात संदिग्धों को पकड़ा। दावा तंत्र क्रिया का, मगर बरामद हथियार उठाते कई सवाल।

2 min read
Google source verification

महू

image

Akash Dewani

Dec 10, 2025

illegal arms Seized tantrik ritual malendi forest police action mp news

llegal arms Seized by malendi forest Department team (Patrika.com)

Illegal Arms Seized:डॉ. आंबेडकर नगर (महू) के मलेंडी क्षेत्र के घने जंगलों में सोमवार रात वन विभाग की टीम ने हथियारों से लैस सात लोगों के गिरोह को पकड़ लिया। यह सभी लोग मलेंडी गांव की मुख्य सडक़ से करीब ढाई से तीन किमी भीतर जंगल में अलाव जलाकर बैठे मिले। तलाश के दौरान इनके पास से एक देशी कट्टा, तलवार और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए। (mp news)

पूछताछ ने आरोपियों ने बताई सच्चाई

पूछताछ में आरोपितों ने सोना-चांदी खोजने के लिए तांत्रिक क्रिया (Tantrik Ritual) करने जंगल में आने की बात कही, जबकि वन विभाग को आशंका है कि हथियारों के साथ मौजूदगी जंगल में जंगली जानवरों के शिकार की तैयारी भी हो सकती है। रेंजर नयन कुमार के अनुसार, सोमवार रात करीब आठ बजे सूचना मिली कि कुछ लोग जंगल में अलाव जलाकर बैठे हैं।

सूचना मिलते ही तीन टीम बनाकर जंगल में दबिश दी गई। वनकर्मी पेड़ों की आड़ लेते हुए मौके तक पहुंचे। टीम को देखकर गिरोह में शामिल लोगों ने कुछ वस्तु फेंकने का प्रयास भी किया, लेकिन वनकर्मियों ने उन्हें तुरंत काबू में कर लिया।

संदिग्ध सामग्री और पूजन सामग्री भी मिली

टीम ने मौके से लोकेश पिता हरिराम (27), देवकरण पिता मदनलाल (28), शेखर पिता भगवान (25), विशाल पिता प्रेम सागर (28), विकास पिता मदनलाल (25), रवि पिता केदार (18) और मोहित पिता प्रेमचंद (18) सभी निवासी कटकटखेड़ी को पकड़ा। तलाशी में हथियारों के अलावा कई संदिग्ध सामग्री और पूजन सामग्री भी मिली। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे जमीन में गड़े सोना-चांदी को खोजने तंत्र क्रिया करने आए थे।

कुमकुम, चावल और नारियल भी मिला

दबिश के दौरान टीम को वहां से कुमकुम, चावल, नारियल और अन्य पूजन सामग्री मिली। आरोपितों ने भी स्वीकार किया कि वे तंत्र क्रिया करने की तैयारी में थे। दूसरी ओर, धारदार तलवार मिलने से मलेंडी और आसपास के गांवों में पशु बलि की आशंका को लेकर चर्चा भी तेज है।

किसी ‘तांत्रिक’ का इंतजार करते रहे, जलाया अलाव

पूछताछ में सातों आरोपितों ने बताया कि वे किसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे थे, जिसके आने पर तांत्रिक क्रिया शुरू की जानी थी। ठंड अधिक होने के कारण उन्होंने आसपास से लकड़ी इकट्ठी कर अलाव जला लिया। इसी अलाव से उठी रोशनी ने उन्हें पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दे दी थी।

बिना अनुमति जंगल में किया प्रवेश

घने जंगल में हथियार लेकर प्रवेश और आग जलाने की सूचना मिलते ही वन विभाग में हडक़ंप मच गया। एसडीओ प्रियंका बामनिया के निर्देशन में कार्रवाई की गई। रेंजर नयन कुमार ने बताया कि सातों आरोपितों के खिलाफ बिना अनुमति जंगल में प्रवेश, आग जलाने और वन्य जीवों की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपों में प्रकरण दर्ज किया है। (mp news)

ये भी पढ़ें

चेकिंग पॉइंट तोड़ने वाले सावधान! गाड़ी की रफ्तार बढ़ी तो फट जाएगा टायर
इंदौर
checkpoint tire killer device action speeding vehicles indore police mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 10:40 am

Published on:

10 Dec 2025 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Mahu / जमीन में गड़ा सोना-चांदी खोजने निकले 7 लोग, फिर जो हुआ जानकर रह जाएंगे दंग

बड़ी खबरें

View All

महू

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सेना का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून ‘गजराज’ की उड़ान शुरू, भोपाल से पुणे तक करेगा सफर

largest indian army hot air balloon gajraj mhow to pune mp news
महू

एमपी के महू में दिनदहाड़े 10 लाख की लूट, पुलिस ने की नाकेबंदी

10 lakh rupees robbed in broad daylight in Mhow in MP
महू

MP में फाइनल होगी 2035 की युद्ध नीति, सेना के टॉप कमांडर-एक्सपर्ट्स करेंगे मंथन

war policy 2035 indian army seminar mhow Army War College mp news
महू

पर्यटकों के लिए बुरी खबर: अनिश्चितकाल के लिए बंद हुई ये ट्रेन, वादियों का सफर थमा

patalpani-kalakund heritage train suspended broad gauge construction mp news
महू

एमपी में ट्रेक्टर रोकने पर भड़के किसान, पुलिस की गाड़ी पर खड़े हो गए गुस्साए लोग

Farmers stood on police vehicle after tractor stopped in Mhow
महू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.