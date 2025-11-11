एमपी में ट्रेक्टर रोकने पर भड़के किसान, पुलिस की गाड़ी पर खड़े हो गए गुस्साए लोग

महू में ट्रेक्टर रोकने पर भड़के किसानों ने जताया विरोध
Mhow- मध्यप्रदेश में किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस मुखर है। इसके लिए प्रदेशभर में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश के महू में किसान न्याय यात्रा निकाली गई जिसके अंतर्गत कई किसान ट्रेक्टर लेकर रैली के रूप में निकले। पुलिस ने किसान न्याय यात्रा में ट्रेक्टरों को रोक दिया जिससे हंगामा मच गया। ट्रेक्टर रैली में शामिल किसान और कांग्रेस नेताओं, कार्यकताओं की पुलिसकर्मियों से तीखी नोंकझोंक हुई। पुलिस वाहन पर चढ़कर विरोध जताने लगे।वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मनाही के बावजूद किसान और कांग्रेसी नहीं माने और ट्रेक्टर लेकर शहर में घुस गए।
कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा में महू के साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। किसानों ने ट्रेक्टर रैली निकाली। शहर के चाकू चौराहे से किसान न्याय यात्रा को शहर में प्रवेश देने से रोक दिया गया जिसपर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों में जमकर विवाद हुआ।
एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी, एसडीओपी ललित सिंह सिकरवार, टीआई राहुल शर्मा, टीआई प्रकाश वास्कले, टीआई लोकेंद्र सिंह हिहोर सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों की पुलिसकर्मियों से नोंकझोंक होती रही।
ट्रेक्टर रोकने से भड़के किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी पर खड़े होकर इसपर विरोध जताया। यहां तक कि वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की मनाही के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रेक्टर रैली लेकर शहर में घुस गए। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद वे तहसील कार्यालय में ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्वक वापस हो जाएंगे।
