एमपी में ट्रेक्टर रोकने पर भड़के किसान, पुलिस की गाड़ी पर खड़े हो गए गुस्साए लोग

Mhow- मध्यप्रदेश में किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस मुखर है। इसके लिए प्रदेशभर में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश के महू में किसान न्याय यात्रा निकाली गई जिसके अंतर्गत कई किसान ट्रेक्टर लेकर रैली के रूप में निकले। पुलिस ने किसान न्याय यात्रा में ट्रेक्टरों को रोक दिया जिससे हंगामा मच गया। ट्रेक्टर रैली में शामिल किसान और कांग्रेस नेताओं, कार्यकताओं की पुलिसकर्मियों से तीखी नोंकझोंक हुई। पुलिस वाहन पर चढ़कर विरोध जताने लगे।वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मनाही के बावजूद किसान और कांग्रेसी नहीं माने और ट्रेक्टर लेकर शहर में घुस गए।