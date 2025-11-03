एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर- गेहूं-धान नहीं खरीदेगी राज्य सरकार! भारी पड़ रहा आपूर्ति निगम का कर्ज

सीएम मोहन यादव के पत्र से स्पष्ट है कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीदी चलती रहेगी। बदलाव केवल यह होगा कि राज्य सरकार की बजाए सीधे केंद्र सरकार फसल खरीदेगी। प्रदेश सरकार और बीजेपी यह दावा कर सकती है कि इससे किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन हकीकत कुछ और ही है। नई व्यवस्था लागू हुई तो किसानों का नुकसान तय है। दरअसल FCI फसल की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगी। खरीदी करते समय गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा जिससे बड़ी मात्रा में फसल रिजेक्ट करने की आशंका है।