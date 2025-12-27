भोपाल, इंदौर, उज्जैन वालों के लिए खुशखबरी, अब कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म, ये है बड़ी वजह

Indian Railway good news
Indian Railway: एमपी की राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन में ट्रेनों के संचालन की क्षमता 5 साल में दोगुनी होगी। इसके लिए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर बदलाव कर विस्तार किया जाएगा। रेलवे ने 2030 तक इन शहरों में ट्रेनों की संख्या दोगुनी करने के लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना बनाई है। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तीनों ही शहरों के आस-पास व उपनगरीय क्षेत्रों में नए टर्मिनल बनाए जाएंगे।
भोपाल में मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, मिसरोद, निशातपुरा सहित कई अन्य स्टेशनों को भविष्य की जरूरत के हिसाब से विकसित किया जाएगा। रेलवे (Indian Railway) ने पहले चरण में देश के 48 प्रमुख शहरों को चुना है।
- मौजूदा टर्मिनलों पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग-पिट लाइन, पर्याप्त शंटिंग सुविधाएं।
- शहरी क्षेत्र व आसपास नए टर्मिनलों की पहचान, निर्माण।
- रखरखाव सुविधाएं, जिनमें मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स भी।
- विभिन्न बिंदुओं पर ट्रेनों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए यातायात सुविधा कार्य, सिग्नलिंग उन्नयन, मल्टी ट्रैक।
