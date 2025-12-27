भोपाल, इंदौर, उज्जैन वालों के लिए खुशखबरी, अब कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म, ये है बड़ी वजह

Indian Railway: एमपी की राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन में ट्रेनों के संचालन की क्षमता 5 साल में दोगुनी होगी। इसके लिए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर बदलाव कर विस्तार किया जाएगा। रेलवे ने 2030 तक इन शहरों में ट्रेनों की संख्या दोगुनी करने के लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना बनाई है। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तीनों ही शहरों के आस-पास व उपनगरीय क्षेत्रों में नए टर्मिनल बनाए जाएंगे।