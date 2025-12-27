भोपाल को सांस देने वाले पेड़ों का कत्लेआम, 20 साल में भी नहीं होगी भरपाई

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अयोध्या बायपास को 10 लेन बनाने के लिए 7871 पेड़ों को काटने (trees cutting) की जरूरत बताई है। न्यायालय ने इस मामले में उच्च स्तर पर परीक्षण करने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश की आड़ में अपर चीफ सेक्रेटरी संजय दुबे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पेड़ काटने की अनुमति जारी कर डाली। इससे पहले की पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाली संस्थाएं और नागरिक स्टे ऑर्डर लेकर आते। नगर निगम ने रातों रात 3000 से अधिक पेड़ काट दिए बाकी पेड़ों का क्या होगा, भविष्य में होने वाली सुनवाई में तय होगा।