बड़ी खबर: इंडियन रेलवे की फिसली ‘जुबान’! स्टेशनों के नाम ले रहा गलत….

wrong station name announcement by Indian Railways (फोटो- Patrika.com)
Wrong Railway Station Name announcement: रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर उद्घोषणा के दौरान स्टेशनों के नामों का गलत उच्चारण किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि एवं रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति, भोपाल मंडल के सदस्य विजय कुमार जैन ने मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। विजय कुमार जैन ने पत्र में उल्लेख किया है कि कोटा-बीना रेल लाइन पर कई स्टेशनों के नाम कंप्यूटर प्रणाली में त्रुटि के कारण गलत उच्चारण के साथ प्रसारित किए जा रहे है। (MP News)
उन्होंने बताया कि बीना स्टेशन का उच्चारण 'बिना', शाढ़ौरा गांव स्टेशन का उच्चारण शढ़ौरा बोला जा रहा है। इसी तरह पीली घटा स्टेशन का उच्चारण 'पीला घाटा' और मावन स्टेशन का उच्चारण 'मवन' किया जा रहा है। जो कि स्टेशन के वास्तविक नामों से भिन्न है। उन्होंने कहा कि स्टेशनों के नामों के गलत उच्चारण की ओर उनका ध्यान भारतीय जैन मिलन के क्षेत्रीय समन्वयक एवं समाजसेवी इंजीनियर एससी जैन ने आकर्षित कराया है।
विजय कुमार जैन ने चिंता जताते हुए कहा कि एक ओर देश में मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक घोषणाओं में शुद्ध हिंदी उच्चारण का पालन नहीं किया जा रहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टेशनों पर उद्घोषणा के समय गलत उच्चारण किया जा रहा है। इसलिए कंप्यूटर प्रणाली में इसे ठीक कराने का अनुरोध विजय कुमार जैन ने मंडल रेल प्रबंधक से किया है। उन्होंने कहा कि केवल इन स्टेशनों ही नहीं. बल्कि अन्य स्टेशनों के नामों के उच्चारण की भी जांच कराई जाए और कंप्यूटर प्रणाली में आवश्यक सुधार कर किया जाए। MP News)
