बड़ी खबर: इंडियन रेलवे की फिसली ‘जुबान’! स्टेशनों के नाम ले रहा गलत….

विजय कुमार जैन ने चिंता जताते हुए कहा कि एक ओर देश में मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक घोषणाओं में शुद्ध हिंदी उच्चारण का पालन नहीं किया जा रहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टेशनों पर उद्घोषणा के समय गलत उच्चारण किया जा रहा है। इसलिए कंप्यूटर प्रणाली में इसे ठीक कराने का अनुरोध विजय कुमार जैन ने मंडल रेल प्रबंधक से किया है। उन्होंने कहा कि केवल इन स्टेशनों ही नहीं. बल्कि अन्य स्टेशनों के नामों के उच्चारण की भी जांच कराई जाए और कंप्यूटर प्रणाली में आवश्यक सुधार कर किया जाए। MP News)