26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुना

बड़ी खबर: इंडियन रेलवे की फिसली ‘जुबान’! स्टेशनों के नाम ले रहा गलत….

MP News: सांसद प्रतिनिधि एवं रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति भोपाल मंडल के सदस्य विजय कुमार जैन ने मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है।

less than 1 minute read
Google source verification

गुना

image

Akash Dewani

Dec 26, 2025

wrong railway station name announcement consultative committee objection mp news

wrong station name announcement by Indian Railways (फोटो- Patrika.com)

Wrong Railway Station Name announcement: रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर उद्घोषणा के दौरान स्टेशनों के नामों का गलत उच्चारण किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि एवं रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति, भोपाल मंडल के सदस्य विजय कुमार जैन ने मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। विजय कुमार जैन ने पत्र में उल्लेख किया है कि कोटा-बीना रेल लाइन पर कई स्टेशनों के नाम कंप्यूटर प्रणाली में त्रुटि के कारण गलत उच्चारण के साथ प्रसारित किए जा रहे है। (MP News)

स्टेशनों की हो रही गलत नाम की अनाउंसमेंट

उन्होंने बताया कि बीना स्टेशन का उच्चारण 'बिना', शाढ़ौरा गांव स्टेशन का उच्चारण शढ़ौरा बोला जा रहा है। इसी तरह पीली घटा स्टेशन का उच्चारण 'पीला घाटा' और मावन स्टेशन का उच्चारण 'मवन' किया जा रहा है। जो कि स्टेशन के वास्तविक नामों से भिन्न है। उन्होंने कहा कि स्टेशनों के नामों के गलत उच्चारण की ओर उनका ध्यान भारतीय जैन मिलन के क्षेत्रीय समन्वयक एवं समाजसेवी इंजीनियर एससी जैन ने आकर्षित कराया है।

दुर्भाग्यपूर्ण बताया

विजय कुमार जैन ने चिंता जताते हुए कहा कि एक ओर देश में मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक घोषणाओं में शुद्ध हिंदी उच्चारण का पालन नहीं किया जा रहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टेशनों पर उद्घोषणा के समय गलत उच्चारण किया जा रहा है। इसलिए कंप्यूटर प्रणाली में इसे ठीक कराने का अनुरोध विजय कुमार जैन ने मंडल रेल प्रबंधक से किया है। उन्होंने कहा कि केवल इन स्टेशनों ही नहीं. बल्कि अन्य स्टेशनों के नामों के उच्चारण की भी जांच कराई जाए और कंप्यूटर प्रणाली में आवश्यक सुधार कर किया जाए। MP News)

ये भी पढ़ें

माघ मेले के लिए रेलवे की सौगात, एक वीकली और 3 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान
ग्वालियर
railway announced 3 Special Trains for Magh Mela prayagraj bathing days mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 10:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / बड़ी खबर: इंडियन रेलवे की फिसली ‘जुबान’! स्टेशनों के नाम ले रहा गलत….

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेज रफ्तार वाहन पेड़ से टकराया, 2 की मौके पर मौत 8 गंभीर, जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे 12 लोग

Road Accident
गुना

भूमि विवाद: भाजपा नेता के गुर्गों ने गांव में फैलाई दहशत, बुजुर्ग को कार से कुचलने की कोशिश

land dispute bjp leader goons attcked villagers guna mp news
गुना

MP के इस शहर में बनेंगी ढेरों सड़कें, 490 करोड़ होंगे खर्च, कम होगा ट्रैफिक

guna ring road network construction jyotiraditya scindia mp news
गुना

134 शिक्षकों को नोटिस, ई-अटेंडेंस में आनाकानी करने पर शिक्षा विभाग सख्त

notices issued to 134 teachers e-attendance system mp news
गुना

बच्चे की चाहत में पति-पत्नी ने मंदिर में बनाए शारीरिक संबंध, मचा बवाल

guna
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.