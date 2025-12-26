माघ मेले के लिए रेलवे की सौगात, एक वीकली और 3 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान

railway announced 3 Special Trains for Magh Mela prayagraj (फोटो- Patrika.com)
Magh Mela Prayagraj: प्रयागराज में 2026 में आयोजित होने वाले माघ मेले को इस बार उत्तर प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। इसे देखते हुए, रेलवे ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कमर कस ली है और ग्वालियर सहित आसपास के क्षेत्रों से जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए है।
रेलवे ने ग्वालियर से एक साप्ताहिक रिजर्व (Weekly Train) ट्रेन के साथ-साथ, विशेष स्नान के अवसरों पर तीन-तीन जनरल ट्रेनें (Special Trains) चलाने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी। (MP News)
रेलवे ने विशेष स्नान के अवसरों के लिए झांसी मंडल 2 से अनारक्षित (जनरल) ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें विशेष स्नान से एक दिन पहले शुरू होकर तीन दिन तक चलेंगी। ग्वालियर से एक ही दिन में तीन ट्रेनें चलाने की योजना है, जिन्हें यात्रियों की भीड़ और जरूरत के अनुसार संचालित किया जाएगा। रेलवे ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है और अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश दे दिए गए है।
ग्वालियर से प्रयागरराज के लिए रेलवे ने 8 जनवरी से 12 फरवरी तक हर गुरुवार को एक विशेष वीकली ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत् ट्रेन संख्या 01806 गुरुवार रात 8.10 बजे ग्वालियर से रवाना होगी और मालनपुर, गोहद, भिंड इटावा होते हुए शुक्रवार सुबह 6.40 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी में. ट्रेन संख्या 0188 प्रयागराज से शुक्रवार सुबह 6.45 बजे चलकर उसी दिन शाम 5.10 बजे ग्वालियर पहुंचेगी।
जनवरी और फरवरी में प्रयागराज में विशेष स्नान होंगे, जिन पर भीड़ की संभावना है। रेलवे ने इन दिनों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की है।
3 जनवरीः पौष पूर्णिमा
14 जनवरीः मकर संक्रांति
18 जनवरीः मौनी अमावस्या
23 जनवरीः बसंत पंचमी
1 फरवरी: माघ पूर्णिमा
15 फरवरी: महाशिवरात्रि
झांसी मंडल सीनियर डीसीएम अमन वर्मा ने बताया कि के माघ मेला इस बार यूपी सरकार द्वारा भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसको देखते हुए झांसी मंडल ने भी यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसमें एक ट्रेन तो रिजर्व की गई है. वहीं अन्य तीन टेनें जरूरत के आधार पर यात्रियों के लिए चलाई जाएगी। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग