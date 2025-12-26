26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

ग्वालियर

माघ मेले के लिए रेलवे की सौगात, एक वीकली और 3 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान

MP News: रेलवे ने विशेष स्थानों के लिए झांसी मंडल से स्पेशल ट्रेनें (Special Trains) चलाने का निर्णय लिया है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रयागराज में जनवरी-फरवरी महीने में माघ मेला का आयोजन होने वाला है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Dec 26, 2025

railway announced 3 Special Trains for Magh Mela prayagraj bathing days mp news

railway announced 3 Special Trains for Magh Mela prayagraj (फोटो- Patrika.com)

Magh Mela Prayagraj: प्रयागराज में 2026 में आयोजित होने वाले माघ मेले को इस बार उत्तर प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। इसे देखते हुए, रेलवे ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कमर कस ली है और ग्वालियर सहित आसपास के क्षेत्रों से जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए है।

रेलवे ने ग्वालियर से एक साप्ताहिक रिजर्व (Weekly Train) ट्रेन के साथ-साथ, विशेष स्नान के अवसरों पर तीन-तीन जनरल ट्रेनें (Special Trains) चलाने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी। (MP News)

विशेष स्नान के अवसरों के लिए चलेंगी ट्रेनें

रेलवे ने विशेष स्नान के अवसरों के लिए झांसी मंडल 2 से अनारक्षित (जनरल) ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें विशेष स्नान से एक दिन पहले शुरू होकर तीन दिन तक चलेंगी। ग्वालियर से एक ही दिन में तीन ट्रेनें चलाने की योजना है, जिन्हें यात्रियों की भीड़ और जरूरत के अनुसार संचालित किया जाएगा। रेलवे ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है और अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश दे दिए गए है।

हर गुरुवार को चलेगी वीकली आरक्षित ट्रेन

ग्वालियर से प्रयागरराज के लिए रेलवे ने 8 जनवरी से 12 फरवरी तक हर गुरुवार को एक विशेष वीकली ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत् ट्रेन संख्या 01806 गुरुवार रात 8.10 बजे ग्वालियर से रवाना होगी और मालनपुर, गोहद, भिंड इटावा होते हुए शुक्रवार सुबह 6.40 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी में. ट्रेन संख्या 0188 प्रयागराज से शुक्रवार सुबह 6.45 बजे चलकर उसी दिन शाम 5.10 बजे ग्वालियर पहुंचेगी।

इन दिनों होंगे विशेष स्नान, तब चलेंगी अनारक्षित ट्रेनें

जनवरी और फरवरी में प्रयागराज में विशेष स्नान होंगे, जिन पर भीड़ की संभावना है। रेलवे ने इन दिनों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की है।

3 जनवरीः पौष पूर्णिमा
14 जनवरीः मकर संक्रांति
18 जनवरीः मौनी अमावस्या
23 जनवरीः बसंत पंचमी
1 फरवरी: माघ पूर्णिमा
15 फरवरी: महाशिवरात्रि

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई ट्रेनों का संचालन

झांसी मंडल सीनियर डीसीएम अमन वर्मा ने बताया कि के माघ मेला इस बार यूपी सरकार द्वारा भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसको देखते हुए झांसी मंडल ने भी यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसमें एक ट्रेन तो रिजर्व की गई है. वहीं अन्य तीन टेनें जरूरत के आधार पर यात्रियों के लिए चलाई जाएगी। (MP News)

MP के इस शहर में बनेंगी 60 सड़कें, बैठक में लिया फैसला, घटेगा ट्रैफिक
धार
dhar nagar palika pic meeting 60 roads construction mp news

Published on:

26 Dec 2025 08:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / माघ मेले के लिए रेलवे की सौगात, एक वीकली और 3 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

