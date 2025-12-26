माघ मेले के लिए रेलवे की सौगात, एक वीकली और 3 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान

रेलवे ने विशेष स्नान के अवसरों के लिए झांसी मंडल 2 से अनारक्षित (जनरल) ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें विशेष स्नान से एक दिन पहले शुरू होकर तीन दिन तक चलेंगी। ग्वालियर से एक ही दिन में तीन ट्रेनें चलाने की योजना है, जिन्हें यात्रियों की भीड़ और जरूरत के अनुसार संचालित किया जाएगा। रेलवे ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है और अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश दे दिए गए है।