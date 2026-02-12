एमपी में लव मैरिज में मिले धोखे से टूटी पत्नी, दे दी जान

प्राची के परिजन का आरोप है कि राजू उर्फ सत्यनारायण भदौरिया ने प्राची को धोखे में लव मैरिज की थी। वो पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी हैं। ये बात उसने प्राची से छिपाई और शादी के बाद जब राजू की सच्चाई प्राची को पता चली तो वो राजू के घर गई थी। जहां राजू की पत्नी व उसके पिता ने प्राची के साथ मारपीट की। प्यार में मिले धोखे और मारपीट से आहत प्राची ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। प्राची ने सुसाइड करने से पहले मोबाइल से वीडियो भी बनाया है जिसमें उसने अपनी मौत के लिए अपने पति राजू और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है।