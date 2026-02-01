फॉग सेफ्टी डिवाइस, मजबूत सिग्नलिंग, वैकल्पिक ट्रैक से घटी लेटलतीफी, यात्रियों का बचा 30 से 50 मिनट

ग्वालियर. कोहरे के कारण ट्रेनों की लेटलतीफी वर्षों से यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई थी, लेकिन इस सीजन में रेलवे की तकनीकी और रणनीतिक तैयारियों ने हालात को काफी हद तक नियंत्रित रखा। फॉग सेफ्टी डिवाइस, ऑटोमैटिक सिग्नङ्क्षलग सिस्टम को मजबूत करने और वैकल्पिक ट्रैक, तीसरी लाइन के इस्तेमाल से ट्रेनों का संचालन सुचारु रहा। इसका असर ये रहा कि फॉग के दिनों में भी ट्रेनें इतनी लेट नहीं हुईं जितनी पिछले वर्षों में होती रही हैं। इससे यात्रियों का औसत 30 से 50 मिनट तक समय बचा है। वहीं लेट ट्रेनें अगले दिन फेरे में वापस आ रही हैं, ऐसी स्थिति भी कुछ ही दिन बनी। रेलवे ने इस सीजन में न केवल एक्सप्रेस ट्रेनों, बल्कि मालगाड़ियों में भी फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाए। यह जीपीएस आधारित डिवाइस लोको पायलट को कम ²श्यता में आने वाले सिग्नल, क्रॉसिंग और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहले से देता है, जिससे ट्रेन की गति बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।