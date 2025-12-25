25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

धार

MP के इस शहर में बनेंगी 60 सड़कें, बैठक में लिया फैसला, घटेगा ट्रैफिक

MP News: बदहाल सड़कों, ड्रेनेज और गंदगी से जूझ रही जनता के बीच नगर पालिका ने तीन साल बाद वार्डों की सुध ली है। PIC बैठक में 137 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, दर्जनों सड़क-ड्रेनेज काम मंजूर हुए।

2 min read
Google source verification

धार

image

Akash Dewani

Dec 25, 2025

dhar nagar palika pic meeting 60 roads construction mp news

60 roads construction approved in dhar nagar palika pic meeting (फोटो- Freepik)

Roads Construction:धार शहर में जनता सड़कों, ड्रेनेज और साफ़-सफ़ाई जैसी समस्याओं से परेशान है। इसके बावजूद, नगर पालिका (dhar nagar palika) अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्य चौराहों के सौंदर्यीकरण के अलावा, विकास कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है।लगभग तीन साल बाद, नगर पालिका को आखिरकार वार्डों में काम की ज़रूरत याद आई है। बुधवार को प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल (PIC) की बैठक हुई। (mp news)

60 सीसी और बीटी सड़कों का होगा निर्माण

इस बैठक में अलग-अलग वार्डों में लगभग 60 सीसी और बीटी सड़कों और लगभग 40 जगहों पर ड्रेनेज और सीवर निर्माण को मंज़ूरी दी गई। 137 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आर्थिक मोर्चे पर जूझ रही नगर पालिका अब वार्डों में विकास पर ध्यान दे रही है।

बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस बीच, सड़कों, डिवाइडर और अन्य प्रोजेक्ट्स में काम में देरी करने वाले दो ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट नगर पालिका ने रद्द कर दिए हैं। CMO विश्वनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य में भी काम में देरी करने वालों के खिलाफ़ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

137 बिंदुओं पर चर्चा

बैठक की अध्यक्षता प्रेसिडेंट नेहा महेश बोडाने ने की। वाइस प्रेसिडेंट मयंक हाले, साथ में काउंसिल सदस्य विपुल चोपड़ा, छगन परमार, लक्ष्मणा पटेल और अन्य सदस्य, साथ ही CMO और विभिन्न विभागों के प्रमुख मौजूद थे। बैठक में विकास, कर्मचारी मामलों और रेट अप्रूवल से संबंधित लगभग 137 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। ज़्यादातर प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी गई।

स्वच्छ सर्वेक्षण में इज्जत बचाना एक चुनौती

स्वच्छ सर्वेक्षण होने वाला है। पिछली बार, शहर रैंकिंग में पीछे रह गया था। अब, अपनी इज़्ज़त सुधारना एक चुनौती होगी। पहले से ही सिस्टम को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। नगर पालिका जल्द ही नए कचरा इकट्ठा करने वाले वाहन खरीदेगी। इसके अलावा, गीले और सूखे कचरे के निपटान के लिए मशीनें खरीदने पर भी सहमति बनी। जनता की सुविधा के लिए राजवाड़ा में एक नया सार्वजनिक शौचालय बनाया जाएगा। पीने के पानी के परिवहन के लिए टैंकर खरीदे जाएंगे

नगर पालिका शहर में पीने के पानी के परिवहन के लिए 5,000 लीटर क्षमता वाले पांच टैंकर खरीदने जा रही है। इनमें से दो टैंकर जनरेटर के साथ खरीदे जाएंगे। इसके अलावा, दिलवारा इंटेक वेल पर ट्रांसफार्मर सहित पीने के पानी से संबंधित अन्य प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी गई है। इसके अलावा, नगर पालिका अपना 11 मीटर लंबा स्काई लिफ्ट खरीदेगी। यह स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लाइट बदलने में मददगार होगा। (mp news)

गीता भवन के लिए DPR तैयार किया जाएगा

शहरी इलाके में गीता भवन के निर्माण के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल गई है। यह नए कलेक्ट्रेट प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स के पास बनाया जाएगा। नौगांव इलाके में एक कम्युनिटी हॉल भी बनाया जाना है। नगर पालिका अपने बाज़ार में 8 दुकानों की नीलामी भी करेगी। नगर पालिका सरकारी लालढाग गार्डन में दिव्यांगों के लिए एक बगीचा भी बनाएगी। - विश्वनाथ सिंह, नगर परिषद, धार

Published on:

25 Dec 2025 02:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / MP के इस शहर में बनेंगी 60 सड़कें, बैठक में लिया फैसला, घटेगा ट्रैफिक

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

