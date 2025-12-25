MP के इस शहर में बनेंगी 60 सड़कें, बैठक में लिया फैसला, घटेगा ट्रैफिक

स्वच्छ सर्वेक्षण होने वाला है। पिछली बार, शहर रैंकिंग में पीछे रह गया था। अब, अपनी इज़्ज़त सुधारना एक चुनौती होगी। पहले से ही सिस्टम को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। नगर पालिका जल्द ही नए कचरा इकट्ठा करने वाले वाहन खरीदेगी। इसके अलावा, गीले और सूखे कचरे के निपटान के लिए मशीनें खरीदने पर भी सहमति बनी। जनता की सुविधा के लिए राजवाड़ा में एक नया सार्वजनिक शौचालय बनाया जाएगा। पीने के पानी के परिवहन के लिए टैंकर खरीदे जाएंगे