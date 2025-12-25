MP की जेल में 250 रुपए में बिक रहा गुटका-बीड़ी, वर्दी पहनकर कैदियों से वसूली, वीडियो वायरल

Chhatarpur Jail Viral Video: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला जेल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में जेल के अंदर कैदियों को सामान पहुंचाते हुए दिखाया गया है। वायरल वीडियो में एक महिला जेल प्रहरी पुष्पा अहिरवार (Female Guard Pushpa Ahirwar) दिख रही है, जबकि एक आदमी एक कैदी का नाम लेते हुए और सामान पहुंचाने के बदले पैसे देते हुए दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सतना सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट ने देर रात कार्रवाई की। (mp news)