MP की जेल में 250 रुपए में बिक रहा गुटका-बीड़ी, वर्दी पहनकर कैदियों से वसूली, वीडियो वायरल

Chhatarpur Jail Viral Video: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला जेल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में जेल के अंदर कैदियों को सामान पहुंचाते हुए दिखाया गया है। वायरल वीडियो में एक महिला जेल प्रहरी पुष्पा अहिरवार (Female Guard Pushpa Ahirwar) दिख रही है, जबकि एक आदमी एक कैदी का नाम लेते हुए और सामान पहुंचाने के बदले पैसे देते हुए दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सतना सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट ने देर रात कार्रवाई की। (mp news)
वीडियो में बातचीत के दौरान यह बात सामने आ रही है कि कैदियों को गुटखा 250 रुपये में और बीड़ी का बंडल भी 250 रुपये में देने की बात सुनाई देती है। बताता जा रहा कि इसके अलावा अन्य सामान बाजार मूल्य यानी एमआरपी से करीब 50 प्रतिशत अधिक दाम पर बेच रहे।
वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति महिला जेल प्रहरी से कैदी का नाम बताकर सामान भेजने का अनुरोध करता है। इसके बाद वह रुपए देता नजर आता है। यह वीडियो कब का है और यह वास्तव में छतरपुर जिला जेल का ही है या नहीं, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले पर जेल प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन फोन अटेंड नही हुए।
ताजा जानकारी के अनुसार, वीडियो वायरल होने के बाद महिला जेल प्रहरी पुष्पा अहिरवार को तत्काल संज्ञान में लेकर सतना सेन्ट्रल जेल अधीक्षक ने निलंबित कर सतना सेंट्रल जेल अटैच किया है। देर रात 24 दिसंबर को आदेश जारी किया गया। छतरपुर जेलर दिलीप सिंह ने दी निलंबन की जानकारी। (mp news)
