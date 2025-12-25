स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर तोड़ दिया प्राचीन गंगा मंदिर, प्रशासन झाड़ रहा पल्ला

Ganga Temple Demolished:सागर शहर की आस्था का केंद्र और रैकवार समाज का गर्व माने जाने वाला तालाब के बीचों-बीच बना ऐतिहासिक गंगा मंदिर पिछले दो सालों से जर्जर हालत में पड़ा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट (smart city project) के तहत 2023 में प्रशासन ने पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का आश्वासन देकर मंदिर को तोड़ दिया था, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी न तो मंदिर बना और न ही पुराने मंदिर की जगह पर कोई काम शुरू हुआ। सिर्फ पिलर खड़े करके प्रशासन नै अपना पल्ला झाड़ लिया। (mp news)