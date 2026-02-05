सुनो बिट्टू…7 मिनट में तुम्हें क्या समझाती, खुश रहना मेरी जान, I Love you….

पता चला है कि रिया ने फांसी लगाने से पहले बिट्टू को लंबा-चौड़ा आखिरी मैसेज भी किया था। इस मैसेज में रिया ने लिखा था कि …. गुड बाय, मेरी जान…तुम्हारी ये आखिरी टाइम की बातें बहुत पेनफुल थी। मैंने सहन कर लिया। ये सोचकर कि शायद किस्मत में यही था। यही दुख रहेगा कि लास्ट में भी तुमने ठीक से बात नहीं की। बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ठीक है। जब सात साल में नहीं समझा पाई, तो सात मिनट में क्या समझाती। बस इतना है खुश रहना। अभी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अभी याद भी नहीं आऊंगी, लेकिन जब अकेले होगे तब क्या करोगे? खैर सुनो बिट्टू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने भी माफ कर दिया। खुश रहना मेरी जान। आई लव यू।