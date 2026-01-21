‘CM से लिखवाकर लाओ आदेश’, जूनियर इंजीनियर का विवादित बयान, किसान भड़के

सिंचाई के लिए दी जाने वाली बिजली को नियमित दस घंटे सुबह दस-11 बजे तक दिए जाने की मांग को लेकर हरिपुर ग्राम पंचायत और पुरापोसर आदि ग्राम पंचायत से जुड़े किसान अचानक हरिपुर रोड पर सड़क पर आ गए और वहां बने विद्युत सब स्टेशन का घेराव कर दिया। इसी बीच जानकारी मिलने पर वहां बिजली कंपनी के अधिकारी पहुंच गए। किसानों का कहना था कि हमें बिजली दिन में भी चाहिए। इसको लेकर विद्युत कंपनी के अधिकारियों और किसानों के बीच तीखी झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने न केवल बिजली सप्लाई बंद की, बल्कि सड़क पर वाहन खड़े कर आवागमन भी बाधित कर दिया। गुस्साए किसानों ने कहा कि मजदूर भी दिन के 800 रुपये कमा लेता है, लेकिन खाद और बिजली की मार झेल रहा किसान अपने बच्चों को पढ़ाने तक के लिए मोहताज है। किसानों ने मांग की है कि उन्हें सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से बिजली दी जाए ताकि वे खेतों में पानी दे सकें।