LPG से भरे टैंकर को ट्रक ने मारी टक्कर, सड़क पर गैस लीक होने से मचा हड़कंप

LPG Tanker Accident : मध्य प्रदेश के गुना जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर नेशनल हाइवे पर गादेर घाटी के पास मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे एलपीजी गैस से भरे टैंकर को पीछे से आ रहे ट्रक ने ओवरटेक के दौरान टक्कर मार दी। टक्कर से टैंकर का वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया और गैस का रिसाव होने लगा। चालक ने टैंकर को रोककर तत्काल गैस प्लांट और डायल-112 पर सूचना दी। इसके तुरंत बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया।