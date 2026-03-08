100 फीट चौड़ी सड़क पर था अतिक्रमण, प्रशासन ने चलाई जेसीबी

MP News: मध्य प्रदेश के गुना शहर में बीजी रोड और बीजी बायपास की सड़क को अतिक्रमणकारियों ने दोनों ओर कब्जा कर 100 फीट की सड़क को मात्र साठ फीट की कर दी। इससे आए दिन जाम के साथ दुर्घटनाएं होने लगीं। जाम न लगे, दुर्घटनाएं न हों, इसको देखते हुए पिछले दिनों कलेक्टर किशोर कन्याल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बाद शनिवार से वहां नपा-प्रशासन का संयुक्त हथौड़ा चलने लगा। दिन भर चले अतिक्रमण हटाओ अभियान से सड़क के दोनों और से अतिक्रमण हटाए गए। यहां लोगों ने बीस-बीस फुट तक कब्जे कर पक्के निर्माण कर लिए थे।