8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुना

100 फीट चौड़ी सड़क पर था अतिक्रमण, प्रशासन ने चलाई जेसीबी

MP News: मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमणकारियों ने 100 फीट की सड़क पर कब्जा कर रखा था। जिसे प्रशासन ने जेसीबी से हटाया।

2 min read
Google source verification

गुना

image

Himanshu Singh

Mar 08, 2026

mp news

एआई जनरेटेड फोटो

MP News: मध्य प्रदेश के गुना शहर में बीजी रोड और बीजी बायपास की सड़क को अतिक्रमणकारियों ने दोनों ओर कब्जा कर 100 फीट की सड़क को मात्र साठ फीट की कर दी। इससे आए दिन जाम के साथ दुर्घटनाएं होने लगीं। जाम न लगे, दुर्घटनाएं न हों, इसको देखते हुए पिछले दिनों कलेक्टर किशोर कन्याल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बाद शनिवार से वहां नपा-प्रशासन का संयुक्त हथौड़ा चलने लगा। दिन भर चले अतिक्रमण हटाओ अभियान से सड़क के दोनों और से अतिक्रमण हटाए गए। यहां लोगों ने बीस-बीस फुट तक कब्जे कर पक्के निर्माण कर लिए थे।

इन अतिक्रमण के दौरान एक-दो जगह कब्जेधारियों ने अतिक्रमण न हटे, इसके लिए राजनेताओं के जरिए गुना तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा और नगर पालिका सीएमओ मंजूषा खत्री पर दबाब बनवाया, लेकिन दोनों ने उनका दवाब नहीं माना। इस अतिक्रमण के समय एक-दो जगह कुछ लोगों ने कार्रवाई में बाधा पहुंचा कर अधिकारियों से बहस-बाजी की, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं रुकी।

अतिक्रमण हटाने पर बनी थी सहमति

बीजी बायपास रोड पर दुर्घटनाएं न हो, न हों, इसको लेकर लगातार लोगों, मीडिया आदि द्वारा पुलिस समेत अन्यं संबंधित विभागों को अवगत कराया जा रहा था, इसके बाद भी जूं नहीं रेंगी और 27 फरवरी को रौनक राजपूत एक ट्रक की चपेट में उस समय आ गया था जब वह पढ़कर वापस अपने घर आ रहा था। इस दुर्घटना के बाद लोगों ने जाम लगाया, जिसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया ओर तत्काल एक बैठक व्यापारी, राजनेता आदि की बुलाई, जिसमें बीजी रोड और बीजी बायपास पर अतिक्रमण हटाने पर चर्चा की और अतिक्रमण हटाने पर सहमति बनी थी।

जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण

बीजी रोड और बीजी बायपास के आसपास सड़क को घेरकर किए गए अतिक्रमणकारियों को नपा की तरफ से सूचना दे रखी थी कि वे अपने अतिक्रमण स्वेच्छा से हटा लें, अन्यथा जेसीबी के जरिए उनके अतिक्रमण को हटवाया जाएगा। जैसे ही प्रशासन की और से गुना तहसीलदार गौरीशंकर - बैरवा और नगर पालिका सीएमओ मंजूषा खत्री के नेतृत्व में प्रशासन एवं नपा की टीम जेसीबी के साथ शनिवार को वहां पहुंची, इसको देखकर लोगों में हड़कम्प मच गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 01:44 pm

Published on:

08 Mar 2026 01:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / 100 फीट चौड़ी सड़क पर था अतिक्रमण, प्रशासन ने चलाई जेसीबी

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

UPSC CSE 2025 Result: अब IAS अफसर बनेंगी देवांगी मीणा, हासिल की 236वीं रैंक

UPSC CSE 2025 Result Out
गुना

MP में जमीनी विवाद को लेकर भिड़े लोग, जमकर चले लाठी-डंडे; मची अफरा-तफरी

guna news
गुना

एमपी में एक एकड़ में सालाना 14 लाख रुपए की होगी कमाई, मालामाल बन जाएंगे किसान

One acre of roses in MP will generate an annual income of ₹14 lakh
गुना

MP में पुलिस से नाराज युवक का बीच सड़क हाईवोल्टेज ड्रामा, रस्सी लेकर गेंट्री पर चढ़ा, देखें वीडियो

young man upset with police climbs gantry on road creates ruckus in guna mp news
गुना

‘मुझे अधिकारी प्रताड़ित कर रहे थे…’, रेलकर्मी ने सुसाइड से पहले बनाया Video

Suicide case
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.