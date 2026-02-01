MP में पुलिस से नाराज युवक का बीच सड़क हाईवोल्टेज ड्रामा, रस्सी लेकर गेंट्री पर चढ़ा, देखें वीडियो

कोतवाली जाकर डिब्बा दिखाया तो पुलिसकर्मी बोला अब कल आना रिपोर्ट लिखाने। मैंने उन्हेें बताया कि मैं मजदूर हूं। मेहनत की कमाई से महंगा मोबाइल अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा था। मोबाइल गुम नहीं हुआ है, चोरी हुआ है। रिपोर्ट लिख लें। उन्होंने मेरा निवेदन नहीं सुना और कहा सुबह आना। यह सुनकर विश्वीर व्यथित हुआ और घर गया। परिवार वालों को बताया कि पुलिस ने मेरी मोबाइल चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी। अब मैं थाने के सामने ही मरकर दिखाऊंगा। जिसके बाद विश्वीर घर से रस्सी लेकर जयस्तंभ चौराहा पर गया और वहां गेंट्री पर चढ़ गया। (MP News)