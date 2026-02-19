MP को मिलेंगी तीन अमृत भारत और एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन! रेलवे की बैठक में उठा मुद्दा

समिति सदस्यों ने धार्मिक पर्यटन और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए नई ट्रेनों की पुरजोर मांग की है। इंदौर उज्जैन से अयोध्या और उज्जैन से पटना के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया गया। उज्जैन होकर हावड़ा के लिए भी अमृत भारत ट्रेन (Amrit Bharat Train) की मांग की गई। इंदौर-उज्जैन होकर मुंबई और दिल्ली के लिए 'वंदे भारत स्लीपर' ट्रेन (Vande Bharat Sleeper) शुरू करने की बात कही गई। उज्जैन से भावनगर के लिए नई ट्रेन, कोटा-नागदा मेमू का रतलाम तक विस्तार और कोटा-चौमहला ट्रेन का उज्जैन तक विस्तार करने की मांग रखी गई।