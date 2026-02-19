MP Budget 2026: इस जिले को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात, 150 करोड़ से सड़कों का होगा निर्माण

MP Budget 2026: शाजापुर प्रदेश की मोहन सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट बुधवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया। डेढ़ घंटे में प्रस्तुत किए बजट में शाजापुर जिले में मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेज, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, नया पुल, पुराने पुल-पुलियाओं की मरम्मत, बिजली ग्रिड, कालापीपल में विश्राम गृह, शाजापुर नगर पालिका और मक्सी नगर परिषद को विकास के लिए 10-10 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इसमें से अधिकांश वे सौगात शामिल है जिन्हें शाजापुर के लिए पूर्व में ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की थी। अब इन घोषणाओं को बजट में शामिल किया गया है।