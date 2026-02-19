एमपी में आसमान से बरसी आफत! ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, किसानों की मेहनत चकनाचूर

ग्रामीणों के अनुसार तेज हवा के साथ हुई ओलावृष्टि इतनी तीव्र थी कि खेतों में खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई। कई किसानों ने बताया कि उनकी पूरी मेहनत कुछ ही मिनटों में नष्ट हो गई। खेतों में ओलों की मोटी परत जम गई, जिससे फसल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। किसानों ने बताया कि वे पहले ही सोयाबीन की खराब पैदावार से परेशान थे और इस बार गेहूं की फसल से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों का कहना है कि फसल तैयार होने की स्थिति में थी और कुछ ही समय में कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन अचानक मौसम बदलने से पूरी फसल चौपट हो गई।