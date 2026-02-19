19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

एमपी में आसमान से बरसी आफत! ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, किसानों की मेहनत चकनाचूर

Heavy Hailstorm: तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि ने गेहूं समेत तैयार फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Akash Dewani

Feb 19, 2026

Heavy Hailstorm wreaks havoc destroyed crops and farmers hard work in ujjain mp weather

Hailstorm destroyed crops (फोटो- Patrika.com)

MP Weather: एमपी में मौसम ने ऐसा पलटा खाया कि किसानों की खुशियां कुछ ही मिनटों में मातम में बदल गईं। तेज हवाओं और आसमान से बरसी बर्फीली मार ने खेतों में खड़ी तैयार फसलों को जमीन पर गिरा दिया। जिन बालियों में सुनहरा सपना झलक रहा था, वे अचानक सफेद ओलों की चादर तले दब गईं।

दरअसल, उज्जैन के पासलोद गांव में अचानक मौसम खराब होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार को तेज हवा के साथ करीब 10 मिनट तक ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि इस ओलावृष्टि से गेहूं सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।

जमीन पर बिछ गई फसल, महीनों की मेहनत बर्बाद

ग्रामीणों के अनुसार तेज हवा के साथ हुई ओलावृष्टि इतनी तीव्र थी कि खेतों में खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई। कई किसानों ने बताया कि उनकी पूरी मेहनत कुछ ही मिनटों में नष्ट हो गई। खेतों में ओलों की मोटी परत जम गई, जिससे फसल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। किसानों ने बताया कि वे पहले ही सोयाबीन की खराब पैदावार से परेशान थे और इस बार गेहूं की फसल से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों का कहना है कि फसल तैयार होने की स्थिति में थी और कुछ ही समय में कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन अचानक मौसम बदलने से पूरी फसल चौपट हो गई।

किसानों ने सरकार से लगाई गुहार

किसानों का कहना है कि वे दिन-रात मेहनत कर अपनी फसल तैयार करते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण उन्हें बार-बार नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने शासन-प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नुकसान का सर्वे कराया जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें। (MP Weather)

ये भी पढ़ें

MP Budget 2026 में इस क्षेत्र की हुई चांदी, 118 करोड़ में बनेंगी 12 सड़कें
नीमच
MP Budget 2026 jawad gets 12 new roads and 100 crore development projects

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 01:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी में आसमान से बरसी आफत! ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, किसानों की मेहनत चकनाचूर

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP को मिलेंगी तीन अमृत भारत और एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन! रेलवे की बैठक में उठा मुद्दा

Railway Prepares Mega Expansion Plan for Simhastha 2028 Amrit Bharat train Vande Bharat Sleeper demanded mp news
उज्जैन

मेले में झूला झूलते लोगों पर मधुमक्खियों का हमला, चलते झूले से कूदे कई लोग, कई घायल 3 बच्चे गंभीर

Bees Attack
उज्जैन

नागदा में दो बाइकों के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत, 3 युवकों की मौके पर मौत

Road Accident
उज्जैन

50% टैक्स छूट से लग्जरी कारों की मांग आसमान पर, BMW-मर्सिडीज-जैगवार की भारी डिमांड

Ujjain Vikram Vyapar Mela 2026
उज्जैन

दिव्य ‘शिव तांडव’ स्वरूप में महाकाल, 44 घंटे के लिए खुले मंदिर के कपाट, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु

Mahashivratri 2026
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.