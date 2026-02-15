दिव्य ‘शिव तांडव’ स्वरूप में महाकाल, 44 घंटे के लिए खुले मंदिर के कपाट, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देशभर के सभी ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के दरबार में विशेष भस्मारती समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर मंदिर के गर्भगृह के पट रात 2.30 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, जो अगले 44 घंटे खुले रहेंगे। महाशिवरात्रि पर मंदिर में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद है। बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को दिव्य और मनमोहक 'शिव तांडव' स्वरूप में दर्शन दिए। यहां भस्मारती, विशेष श्रृंगार और शिव नवरात्रि जैसे आयोजन होते हैं। इस अवसर पर सेहरे का प्रसाद भी बांटा जाता है, जिसे खासा शुभ माना जाता है।