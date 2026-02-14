14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

उज्जैन

Valentine’s Day: एमपी में डिजिटल हुआ वैलेंटाइन डे, पार्क-मॉल में रहेगी पुलिस की पैनी नजर

MP News: वैलेंटाइन डे इस बार रोमांस और सतर्कता दोनों का संगम लेकर आ रहा है। एक ओर सोशल मीडिया पर प्यार का डिजिटल इजहार ट्रेंड में है, तो दूसरी ओर शहर के पार्क-मॉल में पुलिस की कड़ी निगरानी माहौल को और चर्चा में ला रही है।

उज्जैन

image

Akash Dewani

Feb 14, 2026

Valentine’s Day Celebration Tight Police Vigil in Parks and Malls Ujjain MP News

Valentine’s Day Celebration in Ujjain (फोटो- Freepik)

MP News: प्रेम की अभिव्यक्ति का पर्व वैलेंटाइन डे (Valentine’s Day) शनिवार को उज्जैन शहर में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। बदलते समय के साथ प्यार जताने का तरीका भी बदल गया है। जहां पहले युवा एक-दूसरे को गुलाब और ग्रीटिंग कार्ड देकर अपने जज्बात व्यक्त करते थे, वहीं अब यह इजहार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो गया है। इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सऐप स्टेटस, फेसबुक रील्स और वीडियो कॉल के जरिए युवा अपने दिल की बात कह रहे हैं। ई-गिफ्ट वाउचर, ऑनलाइन सरप्राइज और कस्टमाइज्ड वीडियो मैसेज का चलन तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया पर सुबह से ही “हैप्पी वैलेंटाइन डे” की पोस्ट्स की भरमार देखने को मिलेगी।

पार्क-मॉल पर रहेगा पुलिस का पहरा

इधर, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। शहर के प्रमुख पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट और पिकनिक स्पॉट्स पर सादे कपड़ों में पुलिस बल तैनात रहेगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों और मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि प्रेम के नाम पर अश्लीलता, अभद्रता या किसी भी तरह के हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो मनचलों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगी।

बाजारों में दिख रही रौनक

डिजिटल दौर के बावजूद बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। फूलों की दुकानों पर लाल गुलाब की मांग बढ़ गई है। गिफ्ट गैलरी और शॉपिंग स्टोर्स को हार्ट शेप गुब्बारों, टेडी बियर, चॉकलेट, परफ्यूम और आकर्षक गिफ्ट आइटम्स से सजाया गया है। युवाओं में खासा उत्साह है और व्यापारी भी अच्छी बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। कुल मिलाकर, उज्जैन में वैलेंटाइन डे प्रेम, उत्साह और सतर्कता के माहौल में मनाया जाएगा। (MP News)

14 Feb 2026 04:19 am

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

