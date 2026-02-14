Valentine’s Day: एमपी में डिजिटल हुआ वैलेंटाइन डे, पार्क-मॉल में रहेगी पुलिस की पैनी नजर

MP News: प्रेम की अभिव्यक्ति का पर्व वैलेंटाइन डे (Valentine’s Day) शनिवार को उज्जैन शहर में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। बदलते समय के साथ प्यार जताने का तरीका भी बदल गया है। जहां पहले युवा एक-दूसरे को गुलाब और ग्रीटिंग कार्ड देकर अपने जज्बात व्यक्त करते थे, वहीं अब यह इजहार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो गया है। इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सऐप स्टेटस, फेसबुक रील्स और वीडियो कॉल के जरिए युवा अपने दिल की बात कह रहे हैं। ई-गिफ्ट वाउचर, ऑनलाइन सरप्राइज और कस्टमाइज्ड वीडियो मैसेज का चलन तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया पर सुबह से ही “हैप्पी वैलेंटाइन डे” की पोस्ट्स की भरमार देखने को मिलेगी।