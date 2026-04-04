11 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का हल्लाबोल, कार्यालय पर दिया धरना

उज्जैन। अपनी लंबित 11 सूत्रीय मांगों और कार्यस्थल पर आने वाली विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शुक्रवार को महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी मक्सी रोड स्थित वृत्त कार्यालय प्रांगण में एकत्रित हुए और एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की।