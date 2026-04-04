11 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का हल्लाबोल, कार्यालय पर दिया धरना

उज्जैन। अपनी लंबित 11 सूत्रीय मांगों और कार्यस्थल पर आने वाली विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शुक्रवार को महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी मक्सी रोड स्थित वृत्त कार्यालय प्रांगण में एकत्रित हुए और एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की।
महासंघ के प्रभारी आनंद शिंदे के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिला। मीडिया प्रभारी रवि राठौर ने बताया कि धरने को संबोधित करते हुए:
वक्ताओं ने धरने के दौरान स्पष्ट किया कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन मांगों में वेतन विसंगति, अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि मांगों के त्वरित निराकरण न होने की स्थिति में काम प्रभावित हो सकता है।
प्रदर्शन में प्रकाश चौरसिया, मनीष कारपेंटर, राजेश सोहनी, राजेश भटनागर, अतुल शिवहरे सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। प्रमुख रूप से संजय गोठवाल, सुबोध जोशी, घनश्याम जागरी, अजीज मंसूरी, नवनीत राय, और आदित्य जैन ने भी सहभागिता कर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग