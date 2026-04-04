जयपुर में आंधी-बारिश का कहर : बिजली का पोल गिरने से मिस्त्री की मौत, 15 से ज्यादा पेड़ गिरे, मेट्रो सेवा हुई बाधित

उधर, आंधी के कारण जयपुर का बिजली तंत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार बिंदायका सहित कई इलाकों में पेड़ गिरने और करीब 20 बिजली के पोल गिरने की घटनाएं सामने आईं। इसके चलते शहर के कई बड़े हिस्सों में घंटों बिजली आपूर्ति ठप रही। अंधड़ थमने के बाद बिजली विभाग को 500 से ज्यादा शिकायतें मिलीं। बिंदायका, मुरलीपुरा, जामडोली, जगतपुरा और इंदिरा गांधी नगर जैसे बाहरी इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिली। बिजली इंजीनियर देर रात तक मरम्मत कार्य में जुटे रहे।