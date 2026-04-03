Rajasthan Heavy Hailstorm: : 10 से अधिक जिलों में भारी बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, रेगिस्तान में दिखा कश्मीर जैसा नजारा, आगे भी अलर्ट

जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र में गुरुवार रात तेज हवाओं के साथ हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में तैयार और कटी हुई सौंफ और जीरा की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि महंगे बीज, खाद और अन्य खर्चों के बाद तैयार हुई फसल अचानक बारिश में बर्बाद हो गई। कई खेतों में कटी हुई जीरा फसल का करीब 40 प्रतिशत नुकसान बताया जा रहा है। किसान संगठनों ने सरकार से गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की है।