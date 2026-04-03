Alert…Alert: चार अप्रेल को राजस्थान के 16 जिलों में चलेंगी तूफानी हवाएं, गिरेंगे ओले, ओरेंज अलर्ट जारी

Hailstorm Warning: जयपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, 4 अप्रैल को राज्य के अधिकांश जिलों में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय प्रभाव के कारण राज्य में मौसम पूरी तरह बदल गया है और अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाएं तथा ओले गिरने की आशंका बनी हुई है।

मौसम केंद्र, जयपुर द्वारा जारी बुलेटिन में बताया गया है कि आज 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पाकिस्तान व आसपास के क्षेत्रों पर एक परिसंचरण तंत्र बन गया है। इसके असर से पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई। श्रीगंगानगर के पदमपुर में 11.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई।